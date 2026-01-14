Erzincan Munzur Dağları'nda Drone ile Görüntülenen Dağ Keçileri

Erzincan sınırları içindeki Munzur Dağları'nda, karlı arazide yiyecek arayan dağ keçileri drone ile kaydedildi. Yaban hayatının zengin olduğu bölgede çekilen görüntüler, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Drone görüntüleri ve doğanın sunduğu kareler

Yükseklerde yaşayan ve gözle görülmesi nadir olan sürü halindeki dağ keçileri, drone ile yakından görüntülendi. Kamera kayıtları, hayvanların doğal yaşam alanında verdiği mücadeleyi ve hareketlerini belgesel niteliğinde aktardı.

Haberde yer alan görüntülerde, nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan dağ keçilerinin zorlu kış koşullarında yiyecek arayışı dikkat çekiyor. Karlı arazi, hayvanların yaşam mücadelesini daha da belirgin hale getirdi.

Kaydedilen kareler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin önemini ve doğa koruma çalışmalarının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntüler, bölgeyi takip eden ve doğayı sevenler tarafından beğeniyle karşılandı.

