Erzincan Munzur Dağları'nda Drone ile Görüntülenen Dağ Keçileri

Erzincan'ın Munzur Dağları'nda, nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçileri karlı arazide drone ile görüntülendi; doğaseverler için belgesel niteliğinde kareler oluştu.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 07:20
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 07:20
Erzincan Munzur Dağları'nda Drone ile Görüntülenen Dağ Keçileri

Erzincan Munzur Dağları'nda Drone ile Görüntülenen Dağ Keçileri

Erzincan sınırları içindeki Munzur Dağları'nda, karlı arazide yiyecek arayan dağ keçileri drone ile kaydedildi. Yaban hayatının zengin olduğu bölgede çekilen görüntüler, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Drone görüntüleri ve doğanın sunduğu kareler

Yükseklerde yaşayan ve gözle görülmesi nadir olan sürü halindeki dağ keçileri, drone ile yakından görüntülendi. Kamera kayıtları, hayvanların doğal yaşam alanında verdiği mücadeleyi ve hareketlerini belgesel niteliğinde aktardı.

Haberde yer alan görüntülerde, nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan dağ keçilerinin zorlu kış koşullarında yiyecek arayışı dikkat çekiyor. Karlı arazi, hayvanların yaşam mücadelesini daha da belirgin hale getirdi.

Kaydedilen kareler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin önemini ve doğa koruma çalışmalarının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntüler, bölgeyi takip eden ve doğayı sevenler tarafından beğeniyle karşılandı.

ERZİNCAN'DA DAĞ KEÇİLERİ KARLI ARAZİDE YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

ERZİNCAN'DA DAĞ KEÇİLERİ KARLI ARAZİDE YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan Munzur Dağları'nda Drone ile Görüntülenen Dağ Keçileri
2
Yücel Karakaya üçüncü kez Erzurum Şoförler Odası Başkanı seçildi
3
Tohma Çayı'nda Balıkçıl Kuşu Fotoğrafçıların Gözdesi
4
Kula Dokumacılar Odası'nda Başkan Ercan Yıldırım 14 Oy Farkla Güven Tazeledi
5
Kavak'ta Karla Mücadele: Samsun Büyükşehir 9 Ekiple Sahada
6
Karlıova'da ekipler karı aşıp kalp hastası muhtarı hastaneye ulaştırdı
7
Yüksekova'da Yoğun Kar ve Sis: Ankara-Yüksekova Uçuşları İptal

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları