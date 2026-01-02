DOLAR
Erzurum'da 1001 Hatim Bereketi: Dadaşkent Merkez Camii'nde İkinci Program

Aziziye İlçe Müftülüğü'ne bağlı Dadaşkent Merkez Camii'nde gerçekleştirilen 1001 Hatim'in ikincisinde Kur'an tilaveti, salavat ve tekbirlerle manevi atmosfer yaşandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:15
Program Detayları

Erzurum'da düzenlenen 1001 Hatim programlarının ikincisi, Aziziye İlçe Müftülüğüne bağlı Dadaşkent Merkez Camii'nde gerçekleştirildi.

Programa İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. İsa Onay, merkez ilçe müftüleri, müftülük çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, Kur'an'ın kutlu sesiyle coşan gönüller salavatlar, tekbirler ve dualarla sükûnet buldu.

Özellikle din görevlileri Fakirullah Kaçar, Abdulcebbar Kop, Nur Muhammed Coşkun ve Süleyman Daşbaşı tarafından yapılan tilavetler geceyi bereketlendirirken, getirilen salavatlar ve tekbirlerle manevi haz doruk seviyeye ulaştı.

