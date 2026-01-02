Erzurum'da Buzlanma, Çığ ve Don Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için buzlanma, çığ ve don uyarısında bulundu.

Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Uyarı: "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Çığ Uyarısı

Meteoroloji ayrıca çığ uyarısı da yaparak şu ifadeyi paylaştı:

"Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir"

