DOLAR
43,02 -0,15%
EURO
50,53 0,14%
ALTIN
6.049,22 -1,4%
BITCOIN
3.824.600,73 -0,72%

Erzurum'da Buzlanma, Çığ ve Don Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için buzlanma, çığ ve don uyarısı yaptı; dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:10
Erzurum'da Buzlanma, Çığ ve Don Uyarısı

Erzurum'da Buzlanma, Çığ ve Don Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için buzlanma, çığ ve don uyarısında bulundu.

Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Uyarı: "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Çığ Uyarısı

Meteoroloji ayrıca çığ uyarısı da yaparak şu ifadeyi paylaştı:

"Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir"

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, BUZLANMA, ÇIĞ VE DON UYARISINDA BULUNDU.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, BUZLANMA, ÇIĞ VE DON UYARISINDA BULUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 449 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
UKABDER'den acil çağrı: Çad'da 9 eserin açılışı için bağış çağrısı
3
Başkale'de Aç Kalan Kurtlar İlçe Merkezine İndi
4
Kastamonu Buz Kesti: Barajlar, Dereler ve Göletler Dondu
5
Gaziantep'te Yoğun Kar Nikâhı Engelleyemedi: Şahinbey Belediyesi Evde Nikâh Kıydı
6
Kahramanmaraş Büyükşehir’den 2 bin 287 Kar İhbarına Hızlı Müdahale
7
Adana'da DNA Raporuna Rağmen Baba Kızını Nüfusa Geçiremiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları