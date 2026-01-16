Eskişehir'de Mustafa Dede'nin Ev Yapımı Takdirnamesi Torunları Teşvik Etti

Eskişehir'in Başören Köyü'nde 66 yaşındaki Mustafa Sarıçiçek, torunlarını motive etmek için ev yapımı karnesini ve takdirnamesini hazırladı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:33
Alpu Başören Köyü'nde dikkat çeken uygulama

Eskişehir Alpu İlçesi Başören Köyü'nde yaşayan 66 yaşındaki Mustafa Sarıçiçek, torunlarını okula başlamaya hazırlarken onları teşvik etmek amacıyla sıra dışı bir uygulamaya imza attı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılının ilk dönemi tamamlanırken, yurt genelinde milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşadı ve 15 günlük tatil başladı. Bu döneme gönderme yapan Mustafa dede, ilerleyen yıllarda okula başlayacak torunlarını motive etmek için kağıttan kendi karnesini ve takdirnamesini hazırladı.

Hazırlanan belgede Mustafa dede öğrenci, kızı Ehliman Sarıçiçek müdür, eşi Sultan Sarıçiçek ise öğretmen olarak yer aldı. Karnede notlar için dersler yerine günlük köy işleri yazıldı: ’İnekleri Bakma’, ’Koyunları Bakma’, ’Odun Kesme’, ’Köpek Bakma’, ’Ev İşleri’, ’Odun Getirme’, ’Küspe Getirme’, ’Saman Daldırma’, ’Araba Kullanmak’, ’Hanede Çalışma’, ’Tavuk Bakmak’, ’Alışveriş’ ve ’Ev Süpürme’.

Mustafa dede, yarıyıl tatiline giren çocuklara seslenerek öğrencileri teşvik etti. Dede sözlerini şöyle ifade etti: Benimle takdirname yarıştırmaya var mısınız? Ben 2026 yılı karnemi ve takdirnamemi aldım. Sizler de aldınız mı? Benim gibi böyle göstermeye var mısınız? Hep, ’Pek iyi’ yazıyor burada. Benimle takdirname yarıştırmaya var mısınız? Gelin bugün beraber yarışalım. Haydi koşun, gelin

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan aile fertlerinin günlük emeklerini vurgulayan bu yaratıcı yaklaşım, köy yaşamını ve aile bağlarını ön plana çıkarırken, torunlara erken yaşta sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

