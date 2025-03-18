Fas’ta İstiklal Marşı ve Çanakkale Zaferi Kutlaması

Fas'ın Rabat şehrinde, Türkiye’nin İstiklal Marşı'nın kabulü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinliği gerçekleştirildi.

Tören, Rabat Büyükelçiliği ek binasında düzenlendi ve Çanakkale şehitleri anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Etkinlikte çocuklar, İstiklal Marşı’nı hep birlikte okuyarak önemli bir katılım sağladı.

Büyükelçi Kılıç’tan Anlamlı Mesajlar

Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, törende yaptığı konuşmada, hem 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü hem de İstiklal Marşı’nın 12 Mart’ta kabulünün 104. yıl dönümünü kutlamak amacıyla toplandıklarını ifade etti. Kılıç, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için azimle, kararlılıkla ve birlik içinde çalışmaya devam edelim. Çünkü bizler, Çanakkale ruhuyla yoğrulmuş bir milletiz. Bu ruh, geleceğe emin adımlarla yürümemizi sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Kılıç, İstiklal Marşı’nın yazım süreci ve kabulüne de değinerek, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u vatansever olarak tanımladı.

Askeri Ataşeden Tarihi Vurgu

Rabat Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sinan Devrim Ural da törende bir konuşma yaparak, Çanakkale Savaşları’nın tarihi önemini vurguladı.

Yunus Emre Enstitüsü’nden Destek

Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve edebi kişiliği üzerine detaylı bilgiler verdi. Ayrıca, Ersoy’un, Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarındaki katkıları ile İstiklal Marşı’nın yazıldığı döneme dair önemli bilgiler sundu.

Törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi temalı video katılımcılara izletildi.

Çocuklardan Duygusal Performans

Daha sonra Fas’ta yaşayan Türk ailelerin ve büyükelçilik çalışanlarının çocukları tarafından Çanakkale temalı şiirler okundu. Çocukların sahnedeki performansı, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Törende, Büyükelçi Kılıç ve eşi Aslı Kılıç çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca, büyükelçilik ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü tarafından şiir okuyan çocuklara ve emeği geçenlere çeşitli hediyeler verildi.