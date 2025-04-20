Fırat'ın İncisi Rumkale'de Jandarma Atlı Birlikleri Göreve Başladı

Rumkale'de Atlı Birlikler Turistlerin Gözdesi

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Fırat'ın incisi" Rumkale'de, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı atlı birlikler göreve başladı. Bu gelişme, özellikle yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Atlı Birlikler ve Turizm Sezonu

Yavuzeli ilçesi sınırlarında bulunan, Fırat Nehri kenarındaki tarihi Rumkale’de, atlı birliklerin turizm sezonuyla birlikte göreve başlaması, bölgede yoğunluğu artırdı.

Atlı birliklerin görsel zenginliği, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Balıkesir'den gelen Hasan Trabzon, "Türk milleti olarak atlar eskiden beri bizim için çok önemli. Burada görmek bizi gururlandırdı." diyerek hislerini ifade etti.

İzmir'den gelen Gizem Cessur ise Rumkale'yi çok beğendiğini belirterek, "Atların burada olmasından çok memnun kaldım." şeklinde konuştu.

Rumkale'deki bu atlı birlik uygulaması, hem tarihi yapıya olan ilgiyi artırırken hem de bölgedeki turizm dinamiklerine katkı sağlıyor.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Fırat'ın incisi" Rumkale'de göreve başlayan jandarma atlı birlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı atlı birlikler, Yavuzeli ilçesi sınırlarında yer alan Fırat Nehri kenarındaki tarihi Rumkale'de göreve başladı.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Fırat'ın incisi" Rumkale'de göreve başlayan jandarma atlı birlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı atlı birlikler, Yavuzeli ilçesi sınırlarında yer alan Fırat Nehri kenarındaki tarihi Rumkale'de göreve başladı.