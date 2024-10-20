Fizik Yüksek Lisans Mezunundan Tespihçilikte Başarı Hikayesi

Yüksek Lisans Mezunu Tespih Ustası: Sıddık Kılıç

Erzurum'da yaşayan 33 yaşındaki Sıddık Kılıç, Fizik bölümü ile yüksek lisans eğitimini tamamlamasına rağmen tutku dolu bir yolculuğa çıkarak tespihçilik mesleğinde kendine yer edindi.

Hobiyle Başlayan Yolculuk

2015 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Kılıç, 2016 yılında aynı üniversitede Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitiminin ilk adımlarını attı. Boş zamanlarını değerlendirmek ve harçlık kazanmak amacıyla bir tespih ustasının yanında satış elemanı olarak işe başlaması, onun için dönüm noktası oldu.

Tespihçilikte Ustalık Süreci

Kılıç, tespih ustasından işin inceliklerini öğrenerek, zaman içerisinde tespih yapımına olan ilgisini artırdı. Yüksek lisansını tamamladığında, tespihçilik yapma kararı alarak kendi iş yerini kurdu. Oltu taşından tespih yaparak bu sanatı kendi tarzıyla harmanladı.

Yenilikçi Yaklaşımlar ve Lazer Teknolojisi

Makine ile tespih tanelerinin üzerine talebe göre tasarımlar ve yazılar ekleyerek el emeğine değer katan Kılıç, ürünlerini Adana'da düzenlenen “3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı”nda sergiledi. Burada, içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi figürlerin yer aldığı tespihler dikkat çekti.

Sabrın Önemi

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tespihçiliğe hobi olarak başladığını, ancak bu sürecin ona sabrı da öğrettiğini belirtti. Tespih işleme sanatının sabır isteyen bir iş olduğunu ve Oltu taşının geleneksel yöntemlerin yanı sıra teknolojik yenilikler ile işlenebileceğini söyledi.

Sürekli Siparişlerle Büyüyen Bir İşletme

Kılıç, yaptığı tespihlerin büyük bir ilgi gördüğünü ve sürekli sipariş aldığını ifade ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Erzurum'da, fizik bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sıddık Kılıç, harçlıklarını çıkarmak için satış elemanı olarak başladığı tespihçilikte ustalaşarak kendi işinin patronu oldu. Oltu taşından tespih yaparak kendi işinin patronu olan Kılıç, makineyle tespih tanelerinin üzerine talebe göre kişi portreleri, spor kulüpleri ve mesleklerin armaları ve isimleri lazerle yazarak el emeğine yeni bir katma değer katıyor.

Erzurum'da, fizik bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sıddık Kılıç, harçlıklarını çıkarmak için satış elemanı olarak başladığı tespihçilikte ustalaşarak kendi işinin patronu oldu. Oltu taşından tespih yaparak kendi işinin patronu olan Kılıç, makineyle tespih tanelerinin üzerine talebe göre kişi portreleri, spor kulüpleri ve mesleklerin armaları ve isimleri lazerle yazarak el emeğine yeni bir katma değer katıyor.

Erzurum'da, fizik bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sıddık Kılıç, harçlıklarını çıkarmak için satış elemanı olarak başladığı tespihçilikte ustalaşarak kendi işinin patronu oldu. Oltu taşından tespih yaparak kendi işinin patronu olan Kılıç, makineyle tespih tanelerinin üzerine talebe göre kişi portreleri, spor kulüpleri ve mesleklerin armaları ve isimleri lazerle yazarak el emeğine yeni bir katma değer katıyor.

Erzurum'da, fizik bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sıddık Kılıç, harçlıklarını çıkarmak için satış elemanı olarak başladığı tespihçilikte ustalaşarak kendi işinin patronu oldu. Oltu taşından tespih yaparak kendi işinin patronu olan Kılıç, makineyle tespih tanelerinin üzerine talebe göre kişi portreleri, spor kulüpleri ve mesleklerin armaları ve isimleri lazerle yazarak el emeğine yeni bir katma değer katıyor.

Erzurum'da, fizik bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sıddık Kılıç, harçlıklarını çıkarmak için satış elemanı olarak başladığı tespihçilikte ustalaşarak kendi işinin patronu oldu. Oltu taşından tespih yaparak kendi işinin patronu olan Kılıç, makineyle tespih tanelerinin üzerine talebe göre kişi portreleri, spor kulüpleri ve mesleklerin armaları ve isimleri lazerle yazarak el emeğine yeni bir katma değer katıyor.

Erzurum'da, fizik bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sıddık Kılıç, harçlıklarını çıkarmak için satış elemanı olarak başladığı tespihçilikte ustalaşarak kendi işinin patronu oldu. Oltu taşından tespih yaparak kendi işinin patronu olan Kılıç, makineyle tespih tanelerinin üzerine talebe göre kişi portreleri, spor kulüpleri ve mesleklerin armaları ve isimleri lazerle yazarak el emeğine yeni bir katma değer katıyor.

Erzurum'da, fizik bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sıddık Kılıç, harçlıklarını çıkarmak için satış elemanı olarak başladığı tespihçilikte ustalaşarak kendi işinin patronu oldu. Oltu taşından tespih yaparak kendi işinin patronu olan Kılıç, makineyle tespih tanelerinin üzerine talebe göre kişi portreleri, spor kulüpleri ve mesleklerin armaları ve isimleri lazerle yazarak el emeğine yeni bir katma değer katıyor.

Erzurum'da, fizik bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sıddık Kılıç, harçlıklarını çıkarmak için satış elemanı olarak başladığı tespihçilikte ustalaşarak kendi işinin patronu oldu. Oltu taşından tespih yaparak kendi işinin patronu olan Kılıç, makineyle tespih tanelerinin üzerine talebe göre kişi portreleri, spor kulüpleri ve mesleklerin armaları ve isimleri lazerle yazarak el emeğine yeni bir katma değer katıyor.