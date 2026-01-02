Gaziantep'te Kar Yağışı Servisleri Doldurdu: Kışlık Araç Bakımı Yoğunluğu

Gaziantep'te Kar Yağışı Servisleri Doldurdu

Gaziantep'te başlayan kar yağışıyla birlikte sürücüler, araçlarının kışlık bakımı için servislere akın etti. Sabah saatlerinden itibaren artan yoğunluk, birçok sürücünün kış lastiği kavramını yanlış yorumladığını ve sadece kar yağdığında lastik değişimi yaptırılması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Servislerde ve oto sanayide yoğun mesai

Kış mevsimi öncesinde düzenli bakım yaptırmayan sürücüler, kar yağışının ardından servislerin yolunu tuttu. Hem kış bakımı yaptırmak isteyenler hem de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda hasar gören araç sahipleri oto tamir atölyelerinde yoğunluğa neden oldu. Ustalar, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

Otoyollarda yaşanan buzlanmalar bazı sürücüler için ağır maddi sonuçlar doğurdu; bunun sonucunda özellikle oto sanayilerde mesailer yoğunlaştı.

Ustalar uyarıyor: Antifriz, akü ve lastik kontrolleri şart

Oto servis yetkilisi Hayri Çekiç, periyodik motor yağı bakımı, antifriz ölçümü ve akü kontrolünün önemini vurguladı. Çekiç, basit bakımların büyük masraflardan koruyacağını belirterek, 'İnsanlar artık meteorolojiden hava durumunu yakından takip ediyorlar. Tabi bunun yanında genelde kar yağdığı zaman vatandaşlarımızın mağdur olmaması için araçlarında mutlaka kar ve kış lastikleri, zincirler, çelik halat, yol yardımcısı ve akü takviyesi gibi önemli malzemeleri bulundurması daha iyi olur' dedi.

Çekiç ayrıca rutin bir kışlık bakım maliyetinin ortalama 5-6 bin TL civarında olduğunu, bakımı aksatılan araçlarda ise masraf riskinin 120 bin TL'ye kadar çıkabileceğini ifade etti. 'Bu bakımlar yapılmadığı zaman 5-7 bin TL civarında olan rakamlar 70 ile 120 bin TL gibi rakamları bulur. Onun için araçların bakımının düzenli olması lazım' diye ekledi.

Sürücü deneyimi

Aracının kışlık bakımını yaptıran Mustafa Erdoğan, 'Aracımın kışlık bakımlarını yaptırmaya geldim. Malum kış mevsimi ve araca daha güvenli binmek için bakımlarımızı yapmak zorundayız. Özellikle de kış lastiklerimize özen gösterelim' şeklinde konuştu. Erdoğan, düzenli bakım sayesinde yolda kalma riskinin azaldığını ve sürüşün daha keyifli hale geldiğini söyledi.

Uzmanlar, güvenli sürüş için lastik seçiminden fren sistemine kadar birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerektiğini, kışlık bakımı aksatılan araçların ilerleyen dönemlerde daha yüksek maliyetler yaratacağını hatırlattı.

KAR YAĞIŞI SONRASI KIŞLIK ARAÇ BAKIM YOĞUNLUĞU ARTTI