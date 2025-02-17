Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, DİSK ile yapılan toplu iş sözleşmesi ile en düşük maaşı 47.554 TL'ye yükseltti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:59
Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı!

2025 yılına yönelik maaş zamlarının gündem oluşturduğu bu günlerde, Gaziantep’ten önemli bir gelişme duyuruldu. Şehitkamil Belediyesi, DİSK Genel İş Sendikası ile yaptığı toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye çalışanlarına büyük bir zam müjdesi verdi.

Belediye Çalışanlarının Maaşı Yükseldi

Bu anlaşma ile birlikte, en düşük maaş 47.554 TL olarak belirlenmiş durumda. Yeni maaş düzenlemesi, emekçilerin alım gücünü yükseltmesi açısından büyük bir destek sağlayacak gibi görünüyor.

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Başkan Yılmaz: "Emekçilere Destek Olacağız"

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir kardeşimi enflasyona ve hayat pahalılığına karşı ezdirmeyeceğim" diyerek, çalışanlarına verdiği önemi vurguladı. Yılmaz, toplu iş sözleşmesinin emekçiler için hayırlı olmasını dileyerek, "Maaşlara rekor oranda zam yaptık. En düşük maaş 47.554 lira olacak" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Umutla Bakıyoruz

Umut Yılmaz, emekçilerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Bu pahalılık bitecek, emek yeniden en yüce değer olacak. Size söz veriyorum. Bu düzeni garibanlar, emekçiler, işçiler, sosyal demokratlar değiştirecek. Biz değiştireceğiz" dedi.

Gaziantep’te yapılan bu önemli maaş zammı, diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olabilir.

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