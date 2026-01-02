DOLAR
Gaziantep'te Yoğun Kar Nikâhı Engelleyemedi: Şahinbey Belediyesi Evde Nikâh Kıydı

Gaziantep'te kar nedeniyle nikâh salonuna ulaşamayan çiftin evinde nikâhı, Şahinbey Belediyesi ekipleri ve zabıta şahitliğiyle kıyıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:24
Şahinbey'de kar nedeniyle salona ulaşamayan çifte belediye ekipleri yardım etti

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı, nikâh salonuna ulaşamayan çifti durduramadı. Şahinbey Belediyesi ekipleri, nikâh memuru ile birlikte çiftin evine giderek nikâhı ev ortamında kıydı.

Cihan Subaşı ile Leyla Ünal, Şahinbey ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle nikâh salonuna ulaşamayınca durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri kısa sürede harekete geçerek çiftin evinde töreni gerçekleştirdi.

Hava koşulları nedeniyle nikâh şahitlerinin salona gelememesi üzerine, çiftin şahitliğini Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri üstlendi. Kar yağışı altında gerçekleşen nikâh, renkli görüntülere sahne oldu ve aileler ile çift belediye ekiplerine teşekkür etti.

"Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz"

"Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapmış olduğu görevleri ve hizmetleri yakından takip ediyoruz, hepsinden haberimiz var, biliyoruz ve görüyoruz. Allah başarısına başarı katsın, sağlıklı ve uzun ömürler versin. Hemşehrisi olarak kendisini çok seviyoruz. En mutlu günümüzde bize böyle bir destek verdikleri için başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyız, kusura bakmayın konuşmakta zorlanıyoruz ama bu mutluluğu yaşamamıza vesile olan herkese minnettarız"

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

