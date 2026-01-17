Gaziantep'te Yoğun Kar Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü

Gaziantep'te yoğun kar yağışı etkisini artırdı
Kent sabah saatlerinden itibaren beyaza büründü
Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, saat 11.30 sıralarında tipi şeklinde şiddetini artırdı.
Yoğun karla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, parklar, bahçeler, tarihi alanlar ve araçların üzeri karla kaplandı.
Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri, buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
