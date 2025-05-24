Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali Başladı

Giresun'un Yöresel Lezzetleri Gastronomi Festivali Başladı

Giresun'un eşsiz yöresel ürünlerinin tanıtıldığı gastronomi festivali kapılarını açtı! Valilik koordinesinde, Giresun Belediyesi ve Giresun Turizm Tanıtma Platformu işbirliğiyle düzenlenen "Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali", Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Yöresel Lezzetler Ziyaretçilerin Beğenisine Sunuldu

Festivalde, yöreye özgü sakarca, diken ucu kavurması, galdirik, kara lahana ve fındık yaprağı sarması gibi öne çıkan ot yemekleri tanıtıldı. Ayrıca, Piraziz köftesi, Görele dondurması, fındıklı ve üzüm pekmezinden yapılan tatlılar da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Söyleşiler ve Yarışmalar ile Renklendirilmiş Etkinlik

Festival kapsamında, yöresel yemekler hakkında söyleşiler, yemek yarışmaları ve şeflerin yöresel otlarla yaptığı yemek gösterileri de düzenlendi.

Vali Serdengeçti'den Açıklamalar

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı açıklamada festivalin turizme, iyi tarım ve sağlığa önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Serdengeçti, Türk Mutfağı Haftası etkinliğini de festivalle birleştirdiklerini belirterek, bu durumun festivale çeşitlilik kattığını ifade etti. Ayrıca, Giresun mutfağının vejetaryen mutfağına hitap ettiğinin altını çizdi ve şu sözleri dile getirdi:

"Mutfağımızın özellikle zengin otlardan oluşması, kadim mirasın asırlarca oluşturulan kültüründen gelen eşsiz lezzetler hem Giresun'umuza hem ulusumuza hem de dünyamıza hayırlı olsun."

Katılımcılar ve Etkinlikler

Halk oyunları gösterileriyle renklendirilen festivale, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çay Hasat Şenliği Yarın Devam Edecek

Festival, yarın Eynesil ilçesi'nde düzenlenecek çay hasat şenliği ile devam edecek. Bu özel etkinlik, Giresun'un gastronomi zenginliğini kutlamak için önemli bir fırsat olacak.

Giresun'un yöresel ürünlerinin tanıtıldığı gastronomi festivali başladı. Valilik koordinesinde Giresun Belediyesi ile Giresun Turizm Tanıtma Platformu işbirliğinde Atatürk Meydanı'nda organize edilen "Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali"nde yöreye özgü sakarca, diken ucu kavurması, galdirik, kara lahana ve fındık yaprağı sarması gibi ot yemekleri tanıtıldı.

Giresun'un yöresel ürünlerinin tanıtıldığı gastronomi festivali başladı. Valilik koordinesinde Giresun Belediyesi ile Giresun Turizm Tanıtma Platformu işbirliğinde Atatürk Meydanı'nda organize edilen "Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali"nde yöreye özgü sakarca, diken ucu kavurması, galdirik, kara lahana ve fındık yaprağı sarması gibi ot yemekleri tanıtıldı.