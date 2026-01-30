Gölbaşı Belediyesi'nden Çocuk Şenliği: Yarıyıl Tatili Şenliğe Döndü

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilini sanat ve oyun atölyeleriyle şenliğe dönüştürdü; Başkan Yakup Odabaşı etkinlikleri ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:08
Gölbaşı Belediyesi, çocukların hem eğlenmesini hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan etkinliklerle yarıyıl tatilini şenliğe dönüştürdü.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu ile Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonunda düzenlenen çocuk şenliği alanını ziyaret etti. Odabaşı, çocuklarla sohbet edip oyunlarına eşlik ederek atölye çalışmalarını yerinde inceledi.

Renkli sanat atölyeleri ve eğlenceli aktiviteler

Şenlikte çocukların hayal gücünü ve el becerilerini geliştirmeye yönelik yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş boyama ve yüz boyama gibi birbirinden renkli sanat atölyeleri yer alıyor. Ayrıca mangala, 3 taş-9 taş oyunları, kule oyunu, el-ayak koordinasyon oyunları, şişme oyun grupları, top havuzu ve uzay çadırı gibi birçok aktiviteyle çocuklar doyasıya eğleniyor.

"Çocukların yüzünün güldüğü bir kent hayal ediyoruz"

Başkan Odabaşı, çocuklara yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Çocuklarımızın mutlu olduğu, kendini güvende ve değerli hissettiği bir Gölbaşı inşa etmek en büyük hedeflerimizden biri. Sosyal belediyecilik anlayışımızın merkezinde çocuklarımız yer alıyor. Bu şenlik alanlarında çocuklarımız eğlenirken aynı zamanda paylaşmayı, birlikte üretmeyi ve yeteneklerini keşfetmeyi öğreniyor. Bizler de onların bu heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gölbaşı’nı gerçek anlamda çocuk dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Her çocuğun eşit imkanlara ulaşabildiği, yüzünün güldüğü bir kent hayal ediyoruz. Üretken ve mutlu nesiller yetiştirmek için kültürden sanata, spordan eğitime her alanda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

