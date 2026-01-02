DOLAR
Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi 6 Ayda 961 Kişiye Hizmet Verdi

Kocaeli'deki Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, açılışından bu yana yaklaşık 6 ayda 961 özel gereksinimli bireye bütüncül rehabilitasyon ve eğitim desteği sundu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:39
Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi 6 ayda 961 kişiye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’te kurulan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, hizmete girdiği günden bu yana 961 özel gereksinimli bireye ulaştı. Eski Vinsan Kampüsü yerleşkesinde, 9 bin 609 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, 6 bin 176 metrekare kapalı alanıyla farklı yaş gruplarına kapsamlı destek veriyor.

Merkezin altyapısı ve kapsamı

Yaklaşık 6 aylık sürede geniş bir hizmet ağı sunan merkezde, erken çocukluktan yetişkinliğe kadar eğitim ve sosyal destek programları hayata geçirildi. Merkez; değerlendirme, terapi, eğitim ve sosyal atölyelerle bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Erken müdahale ve rehberlik

0-6 yaş grubu erken çocukluk dönemi programları kapsamında bugüne dek 323 çocuğa erken müdahale desteği sağlandı. Halihazırda 287 çocuğun bireysel ve grup eğitimleri ile duyu bütünleme çalışmalarına devam ediliyor. Ayrıca merkez, ailelere yönelik bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri de sunuyor.

Yetişkinlere mesleki eğitim ve istihdam desteği

Merkezde uygulanan programlar çerçevesinde 257 yetişkin birey, barista, mutfak, reyon görevlisi ve servis elemanı gibi branşlarda mesleki eğitim aldı. Bu eğitimlerin yanında kariyer planlama, mülakat teknikleri ve EKPSS hazırlık kurslarıyla özel gereksinimli bireylerin istihdama katılımı destekleniyor.

Multidisipliner rehabilitasyon ve sosyal atölyeler

Toplam 381 bireyin aktif olarak faydalandığı merkezde; dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi, hidroterapi ve "Sporda Ben de Varım" projesi kapsamında hareket eğitimleri veriliyor. Hizmet modelinde aileyi merkeze alan bir yaklaşım benimsenmiş; "Engelsiz Diyalog Ofisi" aracılığıyla ebeveyn ve kardeş destek programları yürütülüyor. Kuaförlükten bahçeciliğe kadar uzanan atölyelerle katılımcıların sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

