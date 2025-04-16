Goncourt Edebiyat Ödülü Türkiye Seçimi: Sandrine Collette'in Romanı

Fransa'nın Prestijli Goncourt Edebiyat Ödülü'nün Türkiye Seçimi Belli Oldu

Edebiyat dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Goncourt Edebiyat Ödülü, Türkiye'deki seçimini 'Madelaine Avant L'aube' adlı eseriyle Fransız yazar Sandrine Collette üzerinden yaptı.

Jüri Seçimi ve Süreci

Her yıl bir yazara verilen bu ödülün Türkiye ayağında, Goncourt Akademisi tarafından organize edilen jüri, Leila Slimani başkanlığında oluştu. Anlaşılan, Türkiye'deki üniversitelerin Fransızca bölümlerinden akademisyenler ve öğrenciler, Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi şehirlerde oluşturulan yedi farklı okuma kulübünde, dört ay boyunca listelenen eserleri okuyarak değerlendirdi.

Sandrine Collette'in Eserine Övgü

Basın toplantısında, Slimani Türkiye seçiminin Sandrine Collette'in 'Madelaine Avant L'aube' adlı eseri olduğunu duyurdu. Bu eserin seçilmesinde yazarın etkileyici yazım tarzının önemli rol oynadığını ifade etti. Slimani, "Açlık, üşüme gibi farklı duyguların işlendiği bir kitap. Oldukça oturmuş bir yazım tarzına sahip. İşlenen konular evrensel ve Türk okurlarına hitap edebilir." dedi.

Türkçe Çeviriyle Edebiyatseverlere Ulaşacak

Collette'nin bu eseri, Türkiye Fransız Kültür Merkezi'nin girişimiyle Türkçe'ye çevrilecektir. Edebiyatseverler için bu önemli eser, yeni bir ufuk açacak.

Fransa'daki Goncourt Akademisi'nin kendi adıyla verdiği edebiyat ödülünün Türkiye seçimi, "Madelaine Avant L'aube" adlı romanıyla Fransız yazar Sandrine Collette oldu. Türkiye'de Goncourt Edebiyat Ödüllü yazar Leila Slimani (ortada), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fransa'daki Goncourt Akademisi'nin kendi adıyla verdiği edebiyat ödülünün Türkiye seçimi, "Madelaine Avant L'aube" adlı romanıyla Fransız yazar Sandrine Collette oldu. Türkiye'de Goncourt Edebiyat Ödüllü yazar Leila Slimani (ortada), gazetecilere açıklamalarda bulundu.