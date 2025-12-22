Gümüşhane'de 22 Doğasever Torul Zirvelerinde Karla Buluştu

Gümüşhane’de şehrin gürültüsünden ve boğucu havasından uzaklaşmak isteyen 22 doğasever, bu hafta Torul ilçesinin karlarla kaplı eşsiz coğrafyasında bir araya geldi. Pamuk tarlasını andıran orman yollarında gerçekleştirilen yürüyüş, katılımcılara hem fiziksel hem de zihinsel bir arınma imkanı sundu.

Yürüyüş rotası ve yükseklik

Yürüyüş, Torul ilçesine bağlı Tokçam köyü Merkez Mahallede bin 481 metre rakımda başladı. Sporcular Yanıklık Sırtı, Sel Gediği, Mandızlı Sırtı ve Hanzarosman Sırtı gibi kritik noktaları aşarak ilerledi. Ekip, bin 668 metre yüksekliğe kadar tırmanarak 12 kilometrelik rotayı bin 94 metre rakımdaki Yurt köyünde başarıyla tamamladı.

Kar diz boyu, manzara on numara

Parkurda, kar kalınlığı yer yer diz boyuna ulaştı; Torul ve Kürtün baraj göllerinin panoramik manzaraları yürüyüşe eşlik etti. Kristalize kar taneleri eşliğinde ilerleyen ekip, orman içindeki yatay geçişlerde çam ağaçlarının üzerine çöken karın oluşturduğu masalsı görüntüleri bol bol fotoğrafladı.

Yurt köyüne ulaşan sporcuların yorgunluğunu köy sakini İrfan Aydının ikramı dindirdi. Aydın’ın evindeki sıcak sobanın etrafında toplanan ekip, demlenen çaylar eşliğinde haftanın stresini ve günün yorgunluğunu geride bıraktı.

Psikolojik sağlık için ’Doğa’ reçetesi

Psikolojik Danışman Zeliha Fatma Aykın, doğada vakit geçirmenin bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarına dikkat çekerek, "Bugün Tokçam köyünden Yurt köyüne yürüdük. Harika manzarasıyla aslında kışa bir "merhaba" dedik. Kar yer yer diz boyuydu, bazı yerlerde de tozak şeklindeydi. Çok tatlı bir etkinlikti. Yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Onlara hem doğayı sevdirdik hem de doğa yürüyüşleri için katkıda bulunmaları adına bir nevi motive ettik diyebiliriz. Doğada, özellikle ormanlık alanda yapılan yürüyüşlerin depresyon ve anksiyete üzerindeki olumlu etkileri dünya genelinde yapılan çalışmalarla destekleniyor. Bugün burada sadece fiziksel bir aktivite yapmadık, aynı zamanda kışa ’merhaba’ diyerek ruhumuzu dinlendirdik. Tüm vatandaşlarımıza ’Doğada iziniz olsun’ diyerek bu deneyimi yaşamalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise daha önce bahar ve sonbahar mevsiminde yürüdükleri parkuru kış mevsiminde ilk kez deneyimlediklerini belirterek, "Muhteşem bir kar parkuru yürüdük. Ormanlar, çam ağaçları yağan karla süslenmiş. Doğanın her güzelliğini gördük. Hava bazen rüzgarlıydı, bazen güneşli. Sona doğru biraz soğuk oldu ama çok güzeldi. Her mevsimde bu doğayı biz devamlı yürüyoruz. İlk defa kış mevsiminde burayı yürüdük. Gerçekten harika bir manzara vardı. Hafta sonunu evinde ya da kahve köşelerinde geçiren hemşehrilerimizi dağlara, temiz havaya, bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

GÜMÜŞHANE DAĞCILIK, DOĞA SPORLARI, GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GÜDAK), GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ HAFTA SONU ETKİNLİKLERİNİ KIŞ MEVSİMİNİN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİNDE DEVAM EDİYOR.