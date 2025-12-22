DOLAR
Ordu'da Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı Yeniden Başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, soğuyan havalarla birlikte Ordu Üniversitesi öğrencilerine mobil mutfak tırıyla Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nden taze çorba ikramına başladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:20
Ordu Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte Ordu Üniversitesi öğrencilerine yönelik sıcak çorba ikramına yeniden başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından daha önce hastaneler, kütüphaneler, ilçe merkezleri ve pazar yerlerinde uygulanan çorba ikramı, üniversite öğrencilerine de ulaştırılıyor.

Üniversite girişine konuşlandırılan mobil mutfak tırında, Buharalı Şakir Efendi Aşevinde pişirilen taze çorbalar sabah saatlerinde derse giden veya ders arasında mola vermek isteyen öğrencilere ikram ediliyor; hem içlerini ısıtıyor hem de karınlarını doyuruyor.

Öğrencilerin Memnuniyeti

Soğuk kış günlerinde sunulan ikramdan memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, uygulama için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederek, "Bu uygulamadan çok memnunuz. Özellikle sabah saatlerinde havalar soğuk oluyor, bu havalarda çorbalar hem elimizi hem de içimizi ısıtıyor. Bazen kahvaltı yapmadan gelebiliyoruz, sıcak çorba çok iyi oluyor" dediler.

Servis Saatleri

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ikram edilen sıcak çorba, hafta içi her gün 8.00 ile 10.30 ve 16.00 ile 19.00 saatleri arasında sunuluyor.

