Sivas'ta Doğa Gezisinde Kurt Ağzında Ördekle Görüntülendi

Zara-İmranlı kırsalında cep telefonu kaydı

Sivas’ın Zara ilçesinde doğa gezisine çıkan Erhan Güler, Zara-İmranlı yolu üzerinde bir arazide yürürken ağzında ördek taşıyan bir kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Güler, ilk anda kurdun ağzında bir cisim olduğunu fark ederek yanında bulunan dürbünle yakından baktığında bunun bir ördek olduğunu anladı. Bir süre kurdu izleyen Güler, hayvanın avladığı ördeği yemek üzere uzaklaştığını gördü ve o anları kaydetti.

Güler, kurdun büyüklüğüne dikkat çekerek, "Kurdu, Zara-İmranlı arasında gördüm. Daha sonra ise kurdun ağzında bir şey olduğunu fark ettim. Dürbüne baktığımda ise kurdun ağzında bir ördek olduğunu anladım. Sanırım bu ördeği de ırmak kenarında bulmuş. Ördeği ağzına almış bir şekilde koşuyordu. Kurt çok büyüktü ve gördüğüm zaman korktum. Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Araba zar zor bindim" dedi.

