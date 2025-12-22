DOLAR
Ferizli'de 10 Dönümlük Atatürk Parkı Yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli’de 10 dönümlük Atatürk Parkı’nı Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden ilham alan sosyal donatılarla modernize ediyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:57
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yaşamı güçlendirecek modern park projesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli ilçesinde şehirlinin sosyal hayatını zenginleştirecek yeni bir park çalışmasına başladı. İlçe merkezinde yer alan 10 dönümlük Atatürk Parkı, modern bir yaşam alanına dönüştürülecek.

Projede, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden ilham alınarak tasarlanacak bölümler başta olmak üzere; oturma grupları, yürüyüş yolları, kafeterya, modern aydınlatma tesisleri, oyun grupları, yeşil alanlar ve gölgeliklere yer verilecek sosyal donatı alanları planlanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri mevcut alanda yıkım, söküm, alt yapı ve zemin hazırlama işlemlerini eşzamanlı yürütüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge halkı yeni parkta bir araya gelme ve daha konforlu vakit geçirme imkânı bulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar projenin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Ferizli ilçemizde insanlarımızın çocuklarıyla, aileleriyle huzur içinde vakit geçireceği yeni bir alan kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. 10 dönümlük Atatürk Parkı’nı modern parka dönüştüreceğiz. İnşallah yeni park hemşerilerimizin nefes alacağı, bir araya geleceği modern bir yaşam alanı olacak. Ferizli’de yaşayan vatandaşlarımızın sosyal yaşamına değer katacak projemizi en kısa süre içinde ilçemizin hizmetine sunacağız. Şehrimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun"

Projeyle birlikte Ferizli'de sosyal yaşamın canlanması ve ilçenin kamusal alan kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

