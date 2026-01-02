DOLAR
Hakkari Çukurca'da Nefes Kesen Çığ Temizliği

Hakkari Çukurca kara yolunda devam eden çığ temizliği çalışmalarında, Mağara mevkiinde bir iş makinesinin her iki yanına çığ düşmesine rağmen yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:12
Hakkari’nin Çukurca ilçesi kara yolunda etkisini sürdüren kar yağışı, düşen çığlarla birlikte ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede yürütülen çığ temizleme çalışmaları ekipleri zorlarken, zaman zaman tehlikeli anlar yaşanıyor.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Karayolları ekipleri, yol güvenliğini sağlamak için çığ temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin ani reflekslerle yeni çığ tehlikesine karşı kendilerini korumaya çalıştıkları gözlendi. Bazı iş makineleri ve araçlar, çığ enkazı arasında adeta kayboldu.

Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Mağara mevkiinde karayollarına ait bir iş makinesinin her iki tarafına çığ düştü; şans eseri yaralanan olmadı.

Yetkililer, Çukurca yolunun birçok noktasında çığ düşmelerinin devam ettiğini belirterek, sürücülerin zorunlu olmadıkça yolu kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bölgedeki ulaşımın olumsuz etkilendiği ve çalışmaların güvenlik önlemleri alınarak sürdürüldüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

