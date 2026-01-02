Hakkari Çukurca'da Nefes Kesen Çığ Temizliği

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kara yolunda etkisini sürdüren kar yağışı, düşen çığlarla birlikte ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede yürütülen çığ temizleme çalışmaları ekipleri zorlarken, zaman zaman tehlikeli anlar yaşanıyor.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Karayolları ekipleri, yol güvenliğini sağlamak için çığ temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin ani reflekslerle yeni çığ tehlikesine karşı kendilerini korumaya çalıştıkları gözlendi. Bazı iş makineleri ve araçlar, çığ enkazı arasında adeta kayboldu.

Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Mağara mevkiinde karayollarına ait bir iş makinesinin her iki tarafına çığ düştü; şans eseri yaralanan olmadı.

Yetkililer, Çukurca yolunun birçok noktasında çığ düşmelerinin devam ettiğini belirterek, sürücülerin zorunlu olmadıkça yolu kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bölgedeki ulaşımın olumsuz etkilendiği ve çalışmaların güvenlik önlemleri alınarak sürdürüldüğü bildirildi.

