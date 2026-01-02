Hakkari-Van Kara Yolunda Çığ: 100 Kişi Çanaklı Köyünde Misafir Edildi

Hakkari-Van kara yolunda çığ: Yaklaşık 100 kişi köyde misafir edildi

Olayın ayrıntıları

Hakkari-Van kara yolunda, Çanaklı köyü yakınlarında meydana gelen çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kalan yaklaşık 100 kişi, Çanaklı köyünde misafir edildi.

Kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Sürücüler tehlikeyi fark ederek araçlarını yol kenarına bırakıp köye sığındı. Yol kenarına terk edilen iki aracın üzerine ise çığ düştü.

Kurtarma ve yerel dayanışma

İhbar üzerine, geri dönmediği bilgisi verilen iki kişiyi kurtarmak için Çanaklı köyü gençleri Sevkan Adıyaman, Rıdvan Adıyaman, Menaf Adıyaman ve Burhan Berk çığın düştüğü bölgeye gitti ve mahsur kalan iki kişiyi kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar köy evlerinde misafir edildi.

Çanaklı köyü gençleri yaptıkları açıklamada şunları belirtti: 'Köyümüze yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kara yoluna çok sayıda çığ indi. Yaklaşık 40 araç mahsur kaldı. İki kişinin dönmediği bilgisi üzerine bölgeye giderek onları kurtardık ve evlerimizde misafir ettik. Şu anda yaklaşık 100 kişi köy evlerinde misafir ediliyor. Çığ tehlikesi devam ettiği için ekiplerin yolu açması oldukça riskli.'

Mağdurların ve köy halkının açıklamaları

Mahsur kalan yolcular, yaklaşık 5 saat boyunca yolda kaldıklarını belirterek, misafirperverlikleri nedeniyle başta Çanaklı köyü olmak üzere çevre köy halkına teşekkür etti.

Çanaklı köyü gençlerinin sergilediği örnek davranış, yolcular ve bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

