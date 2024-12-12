Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

Halkbank'tan Alışveriş Destekleri

Yılbaşı öncesinde banka kampanyaları, alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Halkbank Paraf, yeni yıl coşkusunu alışverişlere taşırken, iki ayrı kampanya ile müşterilerine 2.000 TL’ye varan geri ödeme fırsatları sunuyor.

Kampanya Detayları

Halkbank, 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan 1500 TL alışveriş iadesi kampanyası ile giyim, optik, saat, kozmetik, kırtasiye, oyuncak ve elektronik gibi birçok sektörde 1.000 TL’lik alışverişlerde 100 TL ParafPara kazandırıyor. Toplamda 1500 TL’ye kadar geri iade yapacak olan kampanya, Troy kartları ile katılımlarında ise tek seferde 150 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak için harcamadan önce "YENİ" yazarak 3404'e SMS gönderilerek veya mobil uygulama üzerinden kayıt yaptırmak yeterli.

Market Alışverişi Kampanyası

Aynı dönemde market ve restoranlarda yapılacak 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL geri ödeme imkanı da sunulmakta. Toplamda 500 TL'ye kadar indirim fırsatından faydalanmak için "MARKET" yazarak 3404'e SMS gönderilebilir veya mobil uygulama üzerinden kayıt yapılabilir.

Yeni yıl alışverişi yaparken bu iki kampanyaya dahil olmanız durumunda toplamda 2.000 TL’ye varan geri ödeme fırsatını yakalayabilirsiniz. Ay sonuna kadar harcamalarınızı dikkatli bir şekilde değerlendirerek ekstra kazanç sağlayabilirsiniz.