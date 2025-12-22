Hatay'da 41 Yaşındaki Anne Konteynerde El İşiyle 4 Çocuğuna ve Engelli Eşine Bakıyor

Depremzede Gülhan Hüzmeli'nin konteynerdeki yaşam ve üretim mücadelesi

Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Gülhan Hüzmeli, depremde yıkılan evinin ardından eşi ve dört çocuğuyla birlikte konteynerde yaşamaya başladı. Ailesiyle birlikte kullandığı konteyner, hem ev hem de işyeri olarak hizmet veriyor.

Depremden önce terzilik yapan Hüzmeli, eşi rahatsızlandıktan sonra onun çalışamaması nedeniyle evin geçimini üstlendi. Kısa sürede öğrendiği el işiyle kendini geliştiren Hüzmeli; çanta, supla, çamaşır sepeti, kase ve benzeri ürünler üretiyor.

Hüzmeli, dikiş makinesiyle halatlardan el ürünü üretiyor ve yaptıklarını 100 ila 300 TL arasında satışa sunuyor. Üretim hızı makinenin akışına göre değişiyor; normal bir çantayı dikmesi ortalama 30 dakika sürerken, işçilik gerektiren modellerde bu süre 1,5 saate kadar çıkabiliyor.

Gülhan Hüzmeli yaşadıklarını ve çalışma düzenini şöyle aktarıyor: Depremde evimiz yıkıldı, o gece hayatımız sarsıldı. O geceden beri hayata karşı zorlu mücadele veriyoruz. Depremden önce terzilik mesleğini yapıyordum. Depremden sonra el işini öğrendim. Çamaşır sepeti, supla, çanta, organize sepetler gibi birçok ürünleri dikiyorum. Evimi geçindirmek için bu işi yapmaya karar verdim. Dikiş makinasını bir hocamız sayesinde aldım. Benim 4 çocuğum var ve eşim engelli durumu var. Eşimin tedavi edilmesi gerekiyor ama tedavisini karşılamakta zorlanıyorum. Eşim 4 defa anjiyo ameliyatı oldu ve tedavisi sürüyor. El işini hem evi geçindirmek hem de eşimin tedavisini karşılamak için çabalıyorum. Yaptığım ürünlerin fiyatını çeşidine göre değişiyor ama elimden geldiğince uygun vermeye çalışıyorum. Fiyat olarak ortalama 100 ila 300 TL arasında satıyorum. Makinemin akışına göre ürünleri yapma hızım değişiyor. Normal olarak bir çantayı dikmek 30 dakika ama işçiliği varsa 1,5 saat sürüyor. Bu konteyner de aileme yemek yapıyorum, yemeğimi yaptıktan sonra el işi yapıyorum. Çocuklarım uyuduktan sonra veya boş olduğum her anda dikiş yapıyorum. Yaşadığım konteyner; evim, iş yerim ve mutfağım oldu ve bu şekilde yaşıyoruz.

Hüzmeli'nin hikayesi, afet sonrası yeniden ayakta kalma mücadelesinin ve emekle hayata tutunmanın somut bir örneğini oluşturuyor.

