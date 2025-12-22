DOLAR
42,8 -0,06%
EURO
50,19 -0,1%
ALTIN
6.056,76 -1,41%
BITCOIN
3.804.952,89 -0,73%

Hatay'da 41 Yaşındaki Anne Konteynerde El İşiyle 4 Çocuğuna ve Engelli Eşine Bakıyor

Depremde evi yıkılan 41 yaşındaki Gülhan Hüzmeli, konteynerde el işi yaparak engelli eşi ve 4 çocuğuna bakıyor; ürünleri 100-300 TL arasında satıyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 09:08
Hatay'da 41 Yaşındaki Anne Konteynerde El İşiyle 4 Çocuğuna ve Engelli Eşine Bakıyor

Hatay'da 41 Yaşındaki Anne Konteynerde El İşiyle 4 Çocuğuna ve Engelli Eşine Bakıyor

Depremzede Gülhan Hüzmeli'nin konteynerdeki yaşam ve üretim mücadelesi

Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Gülhan Hüzmeli, depremde yıkılan evinin ardından eşi ve dört çocuğuyla birlikte konteynerde yaşamaya başladı. Ailesiyle birlikte kullandığı konteyner, hem ev hem de işyeri olarak hizmet veriyor.

Depremden önce terzilik yapan Hüzmeli, eşi rahatsızlandıktan sonra onun çalışamaması nedeniyle evin geçimini üstlendi. Kısa sürede öğrendiği el işiyle kendini geliştiren Hüzmeli; çanta, supla, çamaşır sepeti, kase ve benzeri ürünler üretiyor.

Hüzmeli, dikiş makinesiyle halatlardan el ürünü üretiyor ve yaptıklarını 100 ila 300 TL arasında satışa sunuyor. Üretim hızı makinenin akışına göre değişiyor; normal bir çantayı dikmesi ortalama 30 dakika sürerken, işçilik gerektiren modellerde bu süre 1,5 saate kadar çıkabiliyor.

Gülhan Hüzmeli yaşadıklarını ve çalışma düzenini şöyle aktarıyor: Depremde evimiz yıkıldı, o gece hayatımız sarsıldı. O geceden beri hayata karşı zorlu mücadele veriyoruz. Depremden önce terzilik mesleğini yapıyordum. Depremden sonra el işini öğrendim. Çamaşır sepeti, supla, çanta, organize sepetler gibi birçok ürünleri dikiyorum. Evimi geçindirmek için bu işi yapmaya karar verdim. Dikiş makinasını bir hocamız sayesinde aldım. Benim 4 çocuğum var ve eşim engelli durumu var. Eşimin tedavi edilmesi gerekiyor ama tedavisini karşılamakta zorlanıyorum. Eşim 4 defa anjiyo ameliyatı oldu ve tedavisi sürüyor. El işini hem evi geçindirmek hem de eşimin tedavisini karşılamak için çabalıyorum. Yaptığım ürünlerin fiyatını çeşidine göre değişiyor ama elimden geldiğince uygun vermeye çalışıyorum. Fiyat olarak ortalama 100 ila 300 TL arasında satıyorum. Makinemin akışına göre ürünleri yapma hızım değişiyor. Normal olarak bir çantayı dikmek 30 dakika ama işçiliği varsa 1,5 saat sürüyor. Bu konteyner de aileme yemek yapıyorum, yemeğimi yaptıktan sonra el işi yapıyorum. Çocuklarım uyuduktan sonra veya boş olduğum her anda dikiş yapıyorum. Yaşadığım konteyner; evim, iş yerim ve mutfağım oldu ve bu şekilde yaşıyoruz.

Hüzmeli'nin hikayesi, afet sonrası yeniden ayakta kalma mücadelesinin ve emekle hayata tutunmanın somut bir örneğini oluşturuyor.

HATAY’IN DEFNE İLÇESİNDE DEPREMDEN SONRA ÖĞRENDİĞİ EL İŞİ YAPAN 41 YAŞINDAKİ GÜLHAN HÜZMELİ, HASTA...

HATAY’IN DEFNE İLÇESİNDE DEPREMDEN SONRA ÖĞRENDİĞİ EL İŞİ YAPAN 41 YAŞINDAKİ GÜLHAN HÜZMELİ, HASTA EŞİ VE 4 ÇOCUĞUNA BAKARAK HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR. HÜZMELİ’NİN AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞADIĞI KONTEYNER, HEM EVİ HEM DE İŞYERİ OLDU.

DEPREMDEN ÖNCE TERZİLİK MESLEĞİNİ YAPAN HÜZMELİ, DEPREMDEN SONRA EL İŞİ ÖĞRENMEYE BAŞLADI. KISA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASKON Başkanı Turan: Sarıkamış şehitlerini saygı ve rahmetle yâd ediyoruz
2
Tanfer: Sarıkamış Harekatı Milletimizin Birliğine Işık Tutuyor
3
Hatay'da 41 Yaşındaki Anne Konteynerde El İşiyle 4 Çocuğuna ve Engelli Eşine Bakıyor
4
İzzet Batmaz 35 Yıldır Radyo Yayıncılığına Adadı — Erciş Star FM 95.5
5
Handüzü Yaylası'nda Deniz Manzaralı Kar Keyfi: Yeni Kayak Pistiyle Rize'de Kış Turizmi Canlanıyor
6
Gümüşhane'de 22 Doğasever Torul Zirvelerinde Karla Buluştu
7
Patnos İyilik Elçileri Derneği'nden İhtiyaç Sahiplerine Düzenli Yardım

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025