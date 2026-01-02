DOLAR
Hatay'da Billboardlara Nergis: HBB'den Yeni Yıl Hediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi billboardlara demet demet nergis yerleştirerek vatandaşlara yeni yıl sürprizi yaptı; uygulama beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:07
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Yıl Sürprizi

Billboardlarda demet demet nergis

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan vatandaşların yeni yılını kutlamak amacıyla billboardlara demet demet nergis çiçekleri yerleştirerek anlamlı bir sürpriz yaptı. Uygulama, halkın yüzünü güldürdü ve geniş beğeni topladı.

HBB ekipleri, şehirdeki farklı billboardlara, Başkan Mehmet Öntürk imzalı ve "Birlikte Büyüttüğümüz Umutlar 2026’da Çiçek Açıyor" yazılı tebrik görsellerinin üzerine nergis buketleri monte etti. Bu çalışma, Hatay halkına teşekkür ve dayanışma mesajı niteliği taşıdı.

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrası zorlu koşullarda dayanışma ve umudu koruyan Hatay halkına minnettarlık göstergesi olarak gerçekleştirilen girişim, kentteki moral ve birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçladı.

Billboardlar; Antakya (Otogar önü), İskenderun (Şehit Pamir Caddesi İşkur önü), Arsuz (Rhosus karşısı), Defne (Alen Alanı Necmi Asfuroğlu Lisesi Önü), Yayladağı (Belediye Binası önü), Reyhanlı (Reyhanlı Lisesi duvarı), Altınözü (kent merkezi), Kırıkhan (Yeni Çarşı önü) ve Samandağ (Çiğdede Mahallesi) gibi noktalarda görüldü. Görsellerde yer alan "Senin Sayende" sloganı halkın dikkatini çekti.

Billboardlara yerleştirilen nergisler karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ince düşüncesi için teşekkür ederek bu jesti yeni yılın ilk ve en anlamlı hediyesi olarak nitelendirdiler.

