Hatay'da Kadın Girişimciler El Emeği Ürünlerini Sergiliyor

Hatay'da Kadınların Yetenekleri Sergileniyor

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Eski Köy İçi Sokak, kadınların yaptığı el sanatları ve yöresel yiyeceklerin sergilendiği bir buluşma noktası haline geldi. Işıklandırma çalışmaları ile daha da cazip hale getirilen bu sokakta, yerel sanatçılar ve zanaatkarlar stantlar kurarak ürünlerini sunmaya başladı.

Yenilenen Sokakta Kadınların Emekleri Parlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Arsuz Belediyesi tarafından yenilenen sokak, belirli saatlerde araç trafiğine kapatılarak, yerli ve yabancı turistlere rahat bir gezinti imkanı sunuyor. Bu kapsamda, Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim alan kursiyer kadınlar tarafından hazırlanan ürünler, sokakta sergilenen stantlarda satılmaktadır.

Kursiyerlerin Yüzleri Gülen Emekleri

Stantları kurarak ürünlerini satışa sunan 14 kadın, el yapımı dekoratif eşyalar, hediyelikler ve yöresel lezzetler ile misafirlerini karşılıyor. 54 yaşındaki Nadiye Kızgın, AA muhabirine verdiği demeçte, örgü çanta, takı, tepsi ve sirke sattığını, ürünlerinin beğenilmesinin kendisine moral verdiğini belirtti. Nadiye, depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşmaya çalıştığını ifade etti.

Diğer bir kursiyer olan 45 yaşındaki Serap Çatal, el yapımı turşu, sirke, tuzlu yoğurt, salça ve sabunları ile dikkat çekiyor. Çatal, "Sebzelerimi köydeki kadınlardan topluyorum. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Eşim 2 yıl önce vefat etti. İşimi severek yapıyorum ve çocuklarıma hem anne hem baba olmaya çalışıyorum." diyerek duygularını paylaştı.

60 yaşındaki Süreyya Taş ise, ördüğü çantalarla elde ettiği kazançla çocuklarını evlendirdiğini anlattı. Bu tür hikayeler, kadınların azim ve becerileriyle sanatı ve girişimciliği nasıl buluşturduğunu gösteriyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.