İkizler burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

İkizler ve yükselen İkizler için 19-25 Şubat haftalık burç yorumu

Duygu Demir: Sevgili İkizler ve yükselen İkizler, Bu hafta gökyüzünde enerjimiz farklılaşıyor. Venüs ve mars kova burcuna giriyor ve sizin için yeni seyahatler, hayaller, umutlar anlamına geliyor. Basın yayın, medya, sosyal medya, hukuk, yurt dışı, ticaret, akademik öğretiler, eğitimler gibi konular sizin ilgi alanınızda olacak. Venüs ve mars'ın bu konumları, bu alanlarda keyif alacağınız ve zaman harcayacağınız aktiviteler yapmanızı sağlayacak. Bekarlar için bu alanlarda tanışacağınız kişilerle flört etme imkanı da doğabilir.

Kariyerinizde önemli gelişmeler olacak

Pazartesi günü itibariyle güneş balık burcuna geçiyor ve sizin kariyerinize odaklanmanızı gerektiriyor. Mesleğinizde neler yapıyorsunuz, toplumda nasıl bir yeriniz var, kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz, yöneticilerinizle ilişkileriniz nasıl gibi sorular gündeminizde olacak. Mülakatlar, görüşmeler, sunumlar yapmanız gerekebilir. Kendinizi mesleki anlamda göstermeniz ve değerlendirmeniz önemli olacak. Cuma günü Merkür de balık burcuna geçecek ve karar vermeniz, konuşmanız, anlaşmanız gereken konular ortaya çıkacak. Çalışmıyor olsanız bile, toplumdaki imajınız ve yerinizle ilgili veya aile içindeki büyük kararlarla ilgili konular gündeme gelebilir.

Sosyal çevrenizde yeni tanışmalar olabilir

Gökyüzünde aynı zamanda kironla kuzey ay düğümü koç burcunda kavuşuyor. Bu da sosyal çevrenizde size olumlu etkiler yaratacak gelişmelerin habercisi. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, size gelecek hedefleriniz ve planlarınız konusunda destek olabilecek kişiler olabilir. Bu kişiler genellikle koç burcunun temsil ettiği eril enerjiye sahip, genç, dinamik, tecrübeli erkekler olabilir. Bu kişiler size yeni fırsatlar sunabilir, yeni hedefler belirlemenize yardımcı olabilir. Siz de daha umutlu, daha hayalci, daha güçlü bir duruş sergileyebilirsiniz. Bu yüzden davetlere, etkinliklere, toplantılara katılın, konuşun, sosyalleşin, kendinizi ifade edin sevgili arkadaşlar.

Ailenizle ilgili konulara da dikkat edin

24'ünde cumartesi günü saat 15:30'da aile hattınızda bir dolunay meydana gelecek. Bu da sizin dışarıda yaptığınız konuşmalar, görüşmeler, koşturmalar sırasında aileniz, eviniz, eşiniz, çocuklarınız gibi konuların da ön plana çıkacağı anlamına geliyor. Bu konularda sizden ilgi, destek, yardım bekleyenler olabilir. Evde yapılması gereken işler, düzenlemeler, temizlikler, sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir. Sevgili ikizler burçları, bu konularda çok fazla detaya takılmadan, ailenizden yardım alarak veya bazı şeyleri zamana bırakarak ilerlemeye çalışın. Ev değişikliği gibi durumlar söz konusuysa, bunun için maddi ve manevi fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ama bunları akışına bırakmak, çok zorlamamak sizin için daha iyi olacaktır.