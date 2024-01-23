İş arayanlara İş Bankası'ndan müjde! İş Bankası, KPSS şartsız 30 yaş altı kadın/erkek personel alıyor! Başvurular başladı

İş Bankası Siber Güvenlik Uzmanı Arıyor! Başvuru Koşulları ve Süreci

İş Bankası, 2024 yılında siber güvenlik uzmanı olarak görev yapacak lisans mezunu ve tecrübeli adayları bünyesine katmak için ilan yayınladı. Başvurular, İstanbul’daki İş Bankası Bilişim Merkezi’ne yapılacak.

İş Bankası Siber Güvenlik Uzmanı Alımı Kontenjanı Nedir?





İş Bankası, bilişim personeli olarak istihdam edeceği siber güvenlik uzmanları için ilan yayınladı. İlan, 22 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu. Alımlar, İstanbul’da bulunan İş Bankası Bilişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kontenjan sayısı ise ilanda belirtilmemiştir.

İş Bankası Siber Güvenlik Uzmanı Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

İş Bankası, siber güvenlik uzmanı alımı için adaylardan aşağıdaki şartları aramaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Herhangi bir kurum veya kuruluşta zorunlu hizmet yükümlülüğü olmamak,

Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen mühendislik, istatistik, aktüerya, ekonometri, matematik, bilişim ve enformatik alanlarındaki bölümlerden mezun olmak,

Aşağıdaki alanlardan bir ya da birkaçında ilgi ya da deneyim sahibi olmak:

Temel düzeyde yazılım geliştirme bilgisi, (JavaScript, PHP, Python, Bash, SQL vb.)

Güvenlik çözümleri, (Firewall, IPS, WAF, EDR, SIEM, DLP, IDM vb.)

Bilgi güvenliği ve mahremiyet,

Bilgi sistemleri kaynaklı risklerin yönetimi,

Zafiyet yönetimi ve sızma testleri,

Siber olay izleme ve müdahale aktiviteleri,

CISSP, OSCP, CISA vb. sertifikalar,

İş Bankası Siber Güvenlik Uzmanı Alımı Başvuru Süreci Nasıldır?





İş Bankası, siber güvenlik uzmanı alımı için başvuruları sadece elektronik ortamda kabul etmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İş Bankası’nın kariyer sayfasına [buradan] ulaşarak ilgili ilana başvurabilirler. Başvuru süresi ise 28 Ocak 2024 tarihine kadardır. Adayların başvuru yaparken gerekli belgeleri hazırlamaları ve doğru bilgileri girmeleri gerekmektedir. TIKLA BAŞVUR

Siber Güvenlik Uzmanı Görevleri Nedir?

İş Bankası siber güvenlik uzmanı alımı kapsamında, siber güvenlik uzmanları şu görevleri yerine getirirler:

Teknolojinin, güncel gelişmelerin ve siber güvenlikle ilgili olayların takip edilmesi,

Kurumun siber güvenlik olgunluğunun geliştirilmesi için çözümler üretilmesi,

Siber saldırılar, savunma teknikleri, zararlı yazılımlar ve siber olaylara müdahale konularında uzmanlık kazanılması,

Bilgi güvenliği araçlarının ve uygulamalarının yönetilmesi,

Veri güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunmasına yönelik süreçlerin ve araçların yönetilmesi.

Siber güvenlik uzmanları, sistem uzmanı unvanında göreve başlarlar.

Siber Güvenlik Uzmanı Alımı hakkında daha detaylı bilgi için, İş Bankası kariyer sayfası [Siber Güvenlik Uzmanı] ilanını ziyaret edebilirsiniz.

İş Bankası siber güvenlik uzmanı alımı ne zaman? İş Bankası siber güvenlik uzmanı alımı, 22 Ocak 2024 tarihinde ilan edilmiştir. Başvuru süresi ise 28 Ocak 2024 tarihine kadardır.



İş Bankası siber güvenlik uzmanı alımı hangi şehirde? İş Bankası siber güvenlik uzmanı alımı, İstanbul’da bulunan İş Bankası Bilişim Merkezi’nde yapılacaktır.

İş Bankası siber güvenlik uzmanı alımı KPSS şartı var mı? İş Bankası siber güvenlik uzmanı alımı, KPSS şartı olmadan yapılacaktır. Adaylardan sadece eğitim, deneyim, dil ve yetkinlik gibi şartlar aranacaktır.