İş arayanlara KPSS'siz fırsat! Türk Telekom o kadrolara çok sayıda personel alımı yapacak

Türk Telekom, güncel açık pozisyonları için KPSS koşulu aramadan 11 farklı branştan personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, başvuru formuna, işe alım sürecine ve diğer tüm önemli bilgilere haberimiz üzerinden ulaşabilirler. İşte başvuru süreci ve ayrıntıları hakkında bilgiler.

Türk Telekom, Akıllı Kart ve Yiyecek Servisleri Alanında Kıdemli Uzman, Seyahat İşletmeciliği Uzmanı, Araç Filosu Yönetimi Uzmanı, BT L2 Operasyon Uzmanı (Tahsilat ve Hukuki İşlemler), BT Operasyon Uzmanı (Müşteri İlişkileri Yönetimi & Satış Sistemleri), BT Mobil Faturalandırma Operasyon Uzmanı, Finansal Strateji Kıdemli Uzmanı, Siber Güvenlik Olay Yönetimi Uzmanı/Kıdemli Uzmanı, Veri Kalitesi ve İş Süreci Yönetimi Uzmanı, Veritabanı Kıdemli Uzmanı (Oracle Veritabanı Yönetimi), İş Zekası Sistemleri Uzmanı/Kıdemli Uzmanı pozisyonları için personel alımı yapacağını açıkladı.

TÜRK TELEKOM PERSONEL ALIMI İÇİN AÇIK KADROLAR NELER?

Akıllı Kart ve Gıda Hizmetleri alanında Kıdemli Uzman pozisyonları için, özellikle Gıda Mühendisliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, İktisadi ve İdari Bilimler bölümleri gibi ilgili lisans ve yüksek lisans programlarından mezun adayların başvuruları tercih edilecektir.

Seyahat Yönetimi Uzmanı pozisyonuna başvurmak isteyen adaylar arasında, Turizm, Otelcilik veya Seyahat Acenteciliği gibi ilgili bölümlerden mezun olanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir

Filo Yönetimi Uzmanı pozisyonları için başvuracak adayların, Makine, Endüstri, Otomotiv, İşletme, Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme veya İktisat gibi ilgili bölümlerinden en az lisans derecesine sahip olmaları beklenmektedir.





BT L2 Operasyonları Uzmanı (Tahsilat, Alacak Yönetimi ve Hukuk) rolü için ise, Bilgisayar, Matematik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Haberleşme veya bu alanlarla ilintili diğer mühendislik dallarından lisans derecesine sahip mezunların başvuruları kabul edilecektir

BT Operasyonları Uzmanı pozisyonuna başvurabilmek için, adayların İşletme, Mühendislik veya Bilişim Teknolojileri gibi alanlarda üniversite düzeyinde eğitim almış olmaları beklenmektedir. Öte yandan, BT Mobil Faturalandırma Operasyonları Uzmanı kadrosu için ise, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği gibi ilgili mühendislik dallarından mezun olmak zorunludur.

Finansal Planlama Kıdemli Uzmanı pozisyonu için adayların, finansal planlama, bütçeleme veya mali denetim gibi alanlarda en az üç yıl tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.

Siber Güvenlik - Dolandırıcılık konularında Güvenlik Olay Yönetimi Uzmanı veya Kıdemli Uzmanı olarak görev almak isteyenlerin, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmaları beklenir.

Veri Kalitesi ve Süreç Yönetimi Uzmanı kadrosu için, adayların üniversitelerin ilgili alanlarındaki lisans programlarını tamamlamış olmaları şarttır.

Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda Kıdemli Uzman olarak görev yapmak isteyenlerin, Bilgisayar, Elektrik/Elektronik Mühendisliği veya bu disiplinlerle ilintili mühendislik dallarından birinde lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

İş Zekası Çözümleri Uzmanı veya Kıdemli Uzman pozisyonları için ise, adayların dört yıllık üniversite bölümlerinden mezun olmaları beklenir. Bu alanda, Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümleri tercih sebebidir.

TÜRK TELEKOM, açık pozisyonları için adayların başvurularını dijital platform üzerinden kabul edecektir. İlgilenen adaylar, Telekom’un kariyer portalı aracılığıyla Mart ayı boyunca online başvuru sürecini tamamlayabilirler. Başvuru için ihtiyaç duyulan tüm bilgiler web sitede mevcuttur.



