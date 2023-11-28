İş Bankası yüksek maaşla büro memuru alımı yapacak! Bu illerde yaşayanlara başvurular açıldı

İŞKUR üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında Türkiye İş Bankası'na personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlanlar yazımızda.

İş Bankası yüksek maaşla büro memuru alımı yapacak! Bu illerde yaşayanlara başvurular açıldı
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Türkiye İş Bankası, İŞKUR üzerinden yapılan son dakika açıklamasında büro memuru alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlanlar, başvurular ve detaylar hakkında daha fazla bilgi için Finans7 olarak bu yazımızda sizlere detaylı bir şekilde bilgi sunuyoruz. Türkiye İş Bankası'nın 3 farklı ilde gerçekleştireceği personel alımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Başvuru şartları, süreci ve diğer önemli detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

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Türkiye İş Bankası tarafından gerçekleştirilecek olan büro memuru alımı için başvuru şartları belirlendi. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde sıralanıyor:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma

2. Mülakat tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmama

3. Engelli olma; Bedensel, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki özürleri nedeniyle çalışma gücünün en az %40’ından yoksun olduğunu belgelemek için tam teşekküllü Devlet Hastanesi'nden alınacak Sağlık Kurulu raporu

4. Kamu haklarından yoksun bulunmama

5. Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımama

6. Erkek adaylar için: Askerlikle ilişiği bulunmama

7. Lise, ticaret meslek lisesi, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olma

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak olup, adaylar İŞKUR e-subesi sayfasına giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular için belirlenen ilan numarasını kullanarak başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz. Başvuru süreci ve ilan detayları hakkında daha fazla bilgi İŞKUR resmi internet sitesinde bulunabilir.

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