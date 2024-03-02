İŞKUR’dan KPSS'siz, Sınavsız 1370 TYP Personel Alımı Müjdesi! İşte Başvuru Şartları ve İlan Detayları

İŞKUR, 1370 Kişilik TYP Personel Alımı İlanlarını Yayımladı!



İŞKUR, Türkiye genelinde farklı şehirlerdeki Valilikler, İl Özel İdareleri ve Kaymakamlıklar bünyesine geçici madde 5 kapsamında toplam 1370 kişilik personel alımı ilanlarını duyurdu. Bu ilanlar, Toplum Yararına Programlar kapsamında yer almaktadır ve adaylar belirli şartlar çerçevesinde başvurularını gerçekleştirebilecekler.





Hangi Alanlarda TYP Personeli Alınacak?

Okullar ve yurtlarda görevlendirilmek üzere çeşitli alanlarda personel alımları yapılacaktır. Bu kapsamda, Eylül ayı içerisinde "Geçici Madde 5" alanında personel alınacak olup, ilgili ilan detayları İŞKUR tarafından paylaşılacaktır.

Geçici Madde 5 Nedir?

Geçici Madde 5, TYP personel görev süresi hakkında belirlenen düzenlemeleri içermektedir. Son güncelleme ile çalışma süresi 6 aydan 9 aya çıkarılmıştır.

TYP Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar şu şekildedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- İŞKUR kaydının bulunması,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen koşullara uygun olmak,

- Emekli veya malul aylığı almamak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılabilecektir.

Malatya, Karaman ve Ardahan'da TYP Personel Alımı İlanları Yayımlandı!

Malatya Merkez Valiliği, Sarıveliler ve Başyayla Kaymakamlıkları ile Karaman Merkez İl Özel İdaresi ve Ardahan Merkez İl Özel İdaresi, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımı için ilanlarını yayımladı.

Malatya TYP Personel Alımı:

Malatya Merkez Valiliği: 750 Kişi, İş İlanı No: 318786

Karaman TYP Personel Alımı:

Sarıveliler Kaymakamlığı: 60 Kişi, İş İlanı No: 318876

Başyayla Kaymakamlığı: 60 Kişi, İş İlanı No: 318878

Karaman Merkez İl Özel İdaresi: 250 Kişi, İş İlanı No: 318883

Ardahan TYP Personel Alımı

Ardahan Merkez İl Özel İdaresi: 250 Kişi, İş İlanı No: 318877

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