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İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Geçiçi ya da kalıcı istihdamın artması ve işsizliğin öbnüne geçilmesi adına İŞKUR tarafından yapılan açıklama doğrultusunda belirlenen sektörlere 400 TYP alımı yapılacağı ilan edildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:56
İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Ülkemizde istihdama yönelik bir çok alım ilanı yayımlayan İŞKUR tarafından eynş bir TYP personeli alım ilanı yayımlandı. Geçiçi ya da kalıcı istihdamın artması ve işsizliğin öbnüne geçilmesi adına  İŞKUR tarafından yapılan açıklama doğrultusunda belirlenen sektörlere 400 TYP alımı yapılacağı ilan edildi.  Toplum yararına program adı altında İŞKUR tarafından başlatılan programlar kapsamında KPSS şartı olmadan kamuda eksiklerin giderilmesi ihtiyacı karşılanırken, geçici süreli istihdam imkanı da sağlanıyor. TYP kapsamında yapılan alımlar ile işsizliğin önüne geçilmesi sağlanabilirken, kamu kurumlarının da işlerinin yarım kalmasının önüne geçileceği belirtiliyor. 

Genellikle 6 veya 9 aylık görev sürevi olan İŞKUR TYP personelleri, kimi zamalarda kalıcı iş sahibi olarak nitelendirilebiliyor. İŞKUR tarafından son yapılan duyuruda Diyarbakır genelinde KPSS şartı olmaksızın 400 TYP alımı yapılacağı belirtildi. Diyarbakır Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak olan 400 TYP işçisi ile alakalı olarak başvuru şart ve detayları kaymakamlığın sayfasınde ve İŞKUR resmi internet sitesinde yer aldı. Diyarbakır Valiliği'nin bu alımında herhangi bir şart bulunmuyor. İŞKUR'un bu alımında herhangi bir mezuniyet şartı aranmıyor ancak işçilerin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. 

alım

DİYARBAKIR TYP ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Diyarbakır Valiliği bünyesinde yer alacak olan personelde ilk aranan şart Türk vatandaşı olunması zorunluluğu olarak açıklanırken, İŞKUR'a kayıtlı olmaları şartının yanı sıra 18 yaş üzerinde olunması gerekliliği bulunuyor. Başvuru yapacak kişilerin en az 18 yaşında VE belirtilen sosyal güvenlik kapsamı dışında sigortalı olmamaları gerekliliği şartı mevcut. Emekli veya malul aylığı alınmaması konusu da önemli bir kriter olduğu açıklanan TYP personel alımı başvuru şartları arasında  başvuruda bulunacak kişilerin öğrenci statüsünde yer almaması zorunluluğu da mevcut. 

TYP BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK

Valilik bünyesinde istihdam edilecek olan TYP personeli olunması adına başvuruların İŞKUR resmi web adresi üzernden ya da Valiliklere yapılacak olan başvurular aracılığı ile tamamlanacağı belirtildi. 12.08.2024 tarihinde noter huzurunda düzenlenecek kura ile belirlenecek olan aday listesinin akabinde Nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 17 Ağustos 2024 olarak çaıklandı

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