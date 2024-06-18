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İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alıyor! Başvuru şartlarına uyanlara müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 18.06.2024 01:04
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 01:04
İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alıyor! Başvuru şartlarına uyanlara müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni personel alımlarıyla ilgili duyurusunu yayınladı! Bu kez garson ve aşçı yardımcısı pozisyonlarında iş fırsatları sunulacak. Peki, adaylar başvurularını nasıl yapabilir? Hangi nitelikler aranıyor? İşte detaylar:

Başvurular, 12-14 Haziran 2024 tarihleri arasında İBB'nin kariyer internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Garson pozisyonu için adaylarda en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Tercihen meslek liselerinin yiyecek içecek servis hizmetleri alanından mezun olmak ve benzer pozisyonlarda en az 2 yıl deneyimli olmak da gerekiyor. Ayrıca temizlik kurallarına dikkat etme ve vardiyalı çalışmaya uygunluk gibi özellikler aranıyor. Erkek adaylar için askerlik durumu da göz önünde bulundurulacak.

kariyer ibb

Aşçı yardımcısı pozisyonunda ise adaylarda en az ilkokul mezunu olma şartı yanı sıra tercihen meslek liselerinin yiyecek içecek servis hizmetleri alanından mezun olma ve benzer pozisyonlarda 2 yıl deneyimli olma şartları aranıyor. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hijyen belgesine sahip olma ve gıda işletmelerinde sağlık açısından herhangi bir engelin bulunmaması gerekiyor. Vardiyalı çalışmaya uygunluk ve erkek adaylar için askerlik durumu da değerlendirilecek.

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