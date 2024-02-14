İzmir'deki o üniversite yüksek maaşlı öğretim görevlileri alacak! İşte başvuru detay ve tarihleri

İZMİR KAVRAM MYO’DAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, öğretim kadrosunu güçlendirmek için öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek. Meslek yüksekokulunun web sitesinde yayınlanan ilana göre, başvurular 28 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların, aşağıda belirtilen programlara ve şartlara uygun olması gerekmektedir. Alım yapılacak programlar ve başvuru koşulları haberimizde.







İZMİR KAVRAM MYO ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM YAPILACAK PROGRAMLAR

Meslek yüksekokulunun aşağıdaki programlarına öğretim görevlisi alımı yapılacaktır.

Bilgisayar Programcılığı

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Grafik Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme Yönetimi

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Pazarlama

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

İZMİR KAVRAM MYO ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Öğretim görevlisi kadrosuna başvurmak isteyen adayların, aşağıdaki şartları ve belgeleri sağlamaları gerekmektedir.

Başvurdukları programı belirten dilekçe, (Başvuru dilekçesi meslek yüksekokulunun web sitesinden indirilebilir.)

Başvurdukları programı gösteren öğretim görevlisi başvuru formu, (Başvuru formu meslek yüksekokulunun web sitesinden indirilebilir.)

YÖK formatında özgeçmiş,

Nüfus cüzdanının ön yüzünün fotokopisi,

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)

Lisans ve lisansüstü diplomanın ya da mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

Lisans ve lisansüstü eğitimini yurt dışında tamamlamış olan adaylar için, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin onaylı fotokopisi,

Lisans ve yüksek lisans transkript belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi,

ALES belgesi, (İlgili mezuniyet bölümünden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.)

2 adet fotoğraf, (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

Tecrübe durumunu gösterir belge, (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak olan onaylı belgedir.)

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan hizmet dökümü, (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge geçerlidir.)

ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (e-Devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)

ÖNEMLİ NOTLAR

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği YÖK kararıyla belirlenir.

Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilir.

Ön değerlendirme sonucu, sınav giriş yeri ve saati, nihai değerlendirme sonuçları meslek yüksekokulunun web sitesinde (www.kavram.edu.tr) yayınlanacaktır. Bu duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İZMİR KAVRAM MYO ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU VE SINAV YERİ

Başvuru ve sınav yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR