İzmitli kızlardan tarihi başarı: Arapça münazarada dünya ikinciliği

İzmitli kızlardan Arapça münazarada dünya ikinciliği

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 7. Dünya Münazara Şampiyonasında elde ettikleri dereceyle Türkiye'yi gururla temsil etti. Turnuvada zorlu rakipleri geride bırakan ekip final oynayarak dünya ikincisi oldu.

Takım ve turnuva süreci

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda Türkiye şampiyonu olan ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan 12. sınıf öğrencileri Sümeyye Bulut, Zeynep Rümeysa Arabacı, Meryem Rabia Şengül ve Zehra Nur Abay, danışman öğretmenleri İman Summakieh yönetiminde Doha'ya gitti. Okulun daha önce 2018'de de dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi temsil ettiği hatırlatıldı.

Hazırlık, disiplin ve çalışma temposu

Takım üyeleri hazırlık süreçlerini yoğun çalışma, araştırma ve çok sayıda uygulamalı münazara ile anlattı. Zeynep Rümeysa Arabacı, hazırlık sürecini şöyle özetledi: "1,5 yıllık bir hazırlık sürecimiz oldu. Bu süreçte çıkması muhtemel olduğunu düşündüğümüz 100’ü aşkın konu hakkında araştırma yaptık ve haklarında delil topladık. Aynı zamanda Arapça münazaralar gerçekleştirdik, dini anlamda da kendimizi geliştirdik. Bu süre zarfında münazara üslubumuz oturdu. Kendimize konu belirleyip, hazırlandıktan sonra münazara pratikleri yaptık. Hindistan ve Lübnan gibi farklı ülkelerle hazırlık maçları gerçekleştirdik. Üniversitelerin düzenlediği münazaralarda takım eksikliği olduğunda onlara katılarak kendimizi geliştirme imkanı bulduk. Mayıs ayında elemelere girdik ve 40 ülke arasından, ana dili Arapça olan ülkeleri de geçerek 5. sırada Katar’a gitmeye hak kazandık."

Takımın diğer üyelerinden Zehra Nur Abay, disiplin ve maneviyatın başarıdaki etkisini vurgulayarak şunları söyledi: "2024’te İman Hoca ile çalışmaya başladık ve sıkı bir program uyguladık. Bu süreçte İman hoca gerek Arapça gerek münazara teknikleri gerekse ihlasımız üzerine bize çok yardımcı oldu. Sürekli birlikte çalıştık, Allah’a tevekkül ettik. Yarışmaya kadar bu süreci bu şekilde ilerlettik. Türkiye birincisi olduktan sonra da Katar’da ülkemizi temsil etmeye hak kazandık."

Sınav hazırlığı ile uluslararası rekabet

Sümeyye Bulut, hem üniversite sınavına (YKS) hazırlanırken hem de dünya çapındaki rakiplerle mücadele etmenin zorluğunu anlattı: "Çalışma sürecimiz yoğundu, çok gayret istiyordu. Yanında YKS çalışmamız da olduğu için bizi zorlayan bir süreçti. Aynı zamanda münazaralarda 20 dakika öncesinden konu veriliyordu. Bu süreçte ekip olarak kendimizi hazırlamamız gerekiyordu ama çok şükür atlattık. Bizi en çok zorlayan unsur, rakiplerimizin ana dillerinin Arapça olmasıydı. Biz sonradan Arapça öğrenmiştik. Onlar kendilerini çok iyi ifade ediyordu. 20 dakikalık süreçte tamamen konuyu anlayıp, argüman bulmak ve Arapça metnini yazabilmemiz gerekiyordu. Bunların hepsini 20 dakikaya sığdırmak zordu. Çok uzun ve yorucu bir süreçten geçtik. Orada ülkemizi temsil etmeye çalıştık ve güzel bir derece elde ettik."

Danışman öğretmenden değerlendirme

Danışman öğretmen İman Summakieh ise başarının temelinde disiplin ve ekip ruhunun olduğunu belirtti: "Kazanmamızın sebebi birçok faktörden oluşuyordu. Bunlardan en önemlileri disiplin, birlikte çalışmak ve sabır. En önemlisi de ekip arasındaki yardımlaşma. Arkadaşlarımızla birlikte o ruha sahip olduk. Türkiye’yi temsil etmekten onur duyduk. Güzel bir iz bıraktığımız için çok mutluyuz."

SOLDAN SIRAYA GÖRE; SÜMEYYE BULUT, MERYEM RABİA ŞENGÜL, İMAN SUMMAKİEH, ZEHRA NUR ABAY, ZEYNEP RÜMEYSA ARABACI.