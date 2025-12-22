DOLAR
42,81 -0,04%
EURO
50,18 -0,11%
ALTIN
6.061,14 -1,48%
BITCOIN
3.803.239,33 -0,66%

İzzet Batmaz 35 Yıldır Radyo Yayıncılığına Adadı — Erciş Star FM 95.5

Van'ın Erciş'inde yaşayan İzzet Batmaz, 35 yıldır yönetim kurulu başkanı ve sunucu olarak 95.5 Erciş Star FM'de radyo yayıncılığı yapıyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 09:03
İzzet Batmaz 35 Yıldır Radyo Yayıncılığına Adadı — Erciş Star FM 95.5

İzzet Batmaz 35 Yıldır Radyo Yayıncılığına Adadı — Erciş Star FM 95.5

Erciş'e radyo heyecanını taşıyan isim

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki İzzet Batmaz, ömrünü radyo yayıncılığına adadı. 1990'lı yıllarda tüm Türkiye'de özel radyo ve TV'lerin kurulmaya başlamasıyla mesleğe ilk adımını atan Batmaz, memleketi olan Van'ın Erciş ilçesinde 95.5 frekansından yayın yapan Erciş Star FM'i kurdu.

İlçeye ilk defa radyo heyecanını getiren ve 35 yıllık meslek hayatında birçok başarıya imza atan Batmaz, ömrünü adadığı mesleğini ilk günkü heyecan ve şevkle sürdürüyor. Yönetim kurulu başkanlığı ve sunuculuğunu yürüttüğü radyoda yaptığı kültürel ve sanatsal programlar, ilçede büyük ilgiyle takip ediliyor. Radyo yayıncılığından büyük mutluluk duyan Batmaz, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdürmeyi hedefliyor.

Batmaz, "1955 doğumluyum. 35 yıldır radyonun yönetim kurulu başkanı olarak görevimi devam ettiriyorum. Görevimi büyük bir zevkle ve şevkle yapıyorum. Dinleyici kapasitemiz çok geniş olduğu için farklı programlar yapmayı seviyorum. Onlar da beğeni ile dinliyorlar. Programlarımıza katılıyorlar. Gücümüz yettiği müddetçe radyoculuğu devam ettirmeye çalışacağız. İlçenin tek radyosuyuz. Radyoculuk çok farklı bir meslek. Halkın kulağı, sesi. İstediğiniz alana istediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz. Bizler gençlere örnek olsun diye, gençlere radyoyu sevdirmek amacıyla daha farklı yayınlar yapıyoruz. İnşallah farklı programlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE YAŞAYAN 70 YAŞINDAKİ İZZET BATMAZ, ÖMRÜNÜ RADYO YAYINCILIĞINA...

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE YAŞAYAN 70 YAŞINDAKİ İZZET BATMAZ, ÖMRÜNÜ RADYO YAYINCILIĞINA ADADI.

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE YAŞAYAN 70 YAŞINDAKİ İZZET BATMAZ, ÖMRÜNÜ RADYO YAYINCILIĞINA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASKON Başkanı Turan: Sarıkamış şehitlerini saygı ve rahmetle yâd ediyoruz
2
Hatay'da 41 Yaşındaki Anne Konteynerde El İşiyle 4 Çocuğuna ve Engelli Eşine Bakıyor
3
Tanfer: Sarıkamış Harekatı Milletimizin Birliğine Işık Tutuyor
4
Gümüşhane'de 22 Doğasever Torul Zirvelerinde Karla Buluştu
5
İzzet Batmaz 35 Yıldır Radyo Yayıncılığına Adadı — Erciş Star FM 95.5
6
Erzurum'da Gelincikler Kışla Beyaza Büründü
7
Handüzü Yaylası'nda Deniz Manzaralı Kar Keyfi: Yeni Kayak Pistiyle Rize'de Kış Turizmi Canlanıyor

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı