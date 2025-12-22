İzzet Batmaz 35 Yıldır Radyo Yayıncılığına Adadı — Erciş Star FM 95.5

Erciş'e radyo heyecanını taşıyan isim

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki İzzet Batmaz, ömrünü radyo yayıncılığına adadı. 1990'lı yıllarda tüm Türkiye'de özel radyo ve TV'lerin kurulmaya başlamasıyla mesleğe ilk adımını atan Batmaz, memleketi olan Van'ın Erciş ilçesinde 95.5 frekansından yayın yapan Erciş Star FM'i kurdu.

İlçeye ilk defa radyo heyecanını getiren ve 35 yıllık meslek hayatında birçok başarıya imza atan Batmaz, ömrünü adadığı mesleğini ilk günkü heyecan ve şevkle sürdürüyor. Yönetim kurulu başkanlığı ve sunuculuğunu yürüttüğü radyoda yaptığı kültürel ve sanatsal programlar, ilçede büyük ilgiyle takip ediliyor. Radyo yayıncılığından büyük mutluluk duyan Batmaz, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdürmeyi hedefliyor.

Batmaz, "1955 doğumluyum. 35 yıldır radyonun yönetim kurulu başkanı olarak görevimi devam ettiriyorum. Görevimi büyük bir zevkle ve şevkle yapıyorum. Dinleyici kapasitemiz çok geniş olduğu için farklı programlar yapmayı seviyorum. Onlar da beğeni ile dinliyorlar. Programlarımıza katılıyorlar. Gücümüz yettiği müddetçe radyoculuğu devam ettirmeye çalışacağız. İlçenin tek radyosuyuz. Radyoculuk çok farklı bir meslek. Halkın kulağı, sesi. İstediğiniz alana istediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz. Bizler gençlere örnek olsun diye, gençlere radyoyu sevdirmek amacıyla daha farklı yayınlar yapıyoruz. İnşallah farklı programlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE YAŞAYAN 70 YAŞINDAKİ İZZET BATMAZ, ÖMRÜNÜ RADYO YAYINCILIĞINA ADADI.