Kahramanmaraş Büyükşehir’den 2 bin 287 Kar İhbarına Hızlı Müdahale

Karla mücadelede kesintisiz saha çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının başlangıcından itibaren sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'a ulaşan taleplerin sayısı 2 bin 287 olarak kaydedildi ve bu ihbarlar ekiplerce öncelik sırasına göre hızla çözüme kavuşturuldu.

Belediye ekipleri, şehir genelinde ana arterler başta olmak üzere cadde, sokak, bulvar ve kırsal mahalle yollarında kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Amaç, ulaşımda aksama yaşanmasını önlemek ve buzlanma risklerini en aza indirmek.

AKOM’a iletilen her talep anında değerlendirilip ilgili birimlere yönlendiriliyor; sahadaki ekipler de gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamalarının önüne geçiyor. Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin 7/24 esasına göre görev yaptığı vurgulandı.

Vatandaşlara yönelik bilgilendirmede, karla mücadele sürecinde karşılaşılan her türlü olumsuzluğun ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesi hatırlatıldı. Belediye yetkilileri, iletilen taleplerin titizlikle değerlendirildiğini ve hızlı müdahalenin sürdüğünü belirtti.

