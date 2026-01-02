DOLAR
Kahramanmaraş’ta Kuzey İlçelerde Kar Mesaisi: 48 Araçla Ulaşım Güvencesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta 48 araçla kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:53
Kahramanmaraş’ta Kuzey İlçelerde Kar Mesaisi

Kardaki ulaşımı aksatmamaya yönelik yoğun çalışma sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey ilçelerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ulaşımı ve vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilememesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen mücadelede, özellikle yüksek kesimler ve kuzey ilçelerde karla mücadele ekipleri sahada yoğun mesai harcıyor.

Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak başta olmak üzere ilçe merkezleri, kırsal mahalleler ve grup yollarında ulaşımın aksamaması için 48 araçla kar küreme ve tuzlama çalışmaları eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Ekipler, gece saatlerinde artan kar ve buzlanmaya karşı kritik güzergâhlarda önleyici tuzlama yaparken acil durumlara da anında müdahale ediyor.

Kapanma riski bulunan yollar kısa sürede ulaşıma açılarak vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçiliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, kar yağışı devam ettiği sürece tüm ekiplerin sahada olacağı vurgulandı.

"Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak için ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız sürecek" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

