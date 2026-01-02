Kahramanmaraş'ta Soğukta Sokak Hayvanlarına Mama Seferberliği

Kahramanmaraş'ta Sokak Hayvanlarına Soğuk Hava Desteği

Belediye ekipleri şehir genelinde mama bırakıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber oldu. Belediye ekipleri, can dostların kış koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yoğun bakım ve besleme çalışması yürüttü.

Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif noktalarında, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara düzenli olarak mama bırakarak beslemelerini sağladı. Çalışmaların, farklı bölgelerde titizlikle devam ettiği belirtildi.

Belediye ekipleri, belirlenen besleme noktalarına yeterli miktarda mama bırakmanın yanı sıra sahadaki sokak hayvanlarının genel durumunu da kontrol etti. Yapılan müdahalelerle olumsuz hava şartlarının sokak hayvanları üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Uygulama, insan sağlığı ve şehir güvenliği için yürütülen yoğun çalışmalarla paralel biçimde sürdürülürken, yetkililer vatandaşları da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı.

