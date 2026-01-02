DOLAR
Kahramanmaraş'ta Soğukta Sokak Hayvanlarına Mama Seferberliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartlarında sokak hayvanlarına şehir genelinde mama bırakarak beslenmelerini sağladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:37
Kahramanmaraş'ta Sokak Hayvanlarına Soğuk Hava Desteği

Belediye ekipleri şehir genelinde mama bırakıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber oldu. Belediye ekipleri, can dostların kış koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yoğun bakım ve besleme çalışması yürüttü.

Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif noktalarında, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara düzenli olarak mama bırakarak beslemelerini sağladı. Çalışmaların, farklı bölgelerde titizlikle devam ettiği belirtildi.

Belediye ekipleri, belirlenen besleme noktalarına yeterli miktarda mama bırakmanın yanı sıra sahadaki sokak hayvanlarının genel durumunu da kontrol etti. Yapılan müdahalelerle olumsuz hava şartlarının sokak hayvanları üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Uygulama, insan sağlığı ve şehir güvenliği için yürütülen yoğun çalışmalarla paralel biçimde sürdürülürken, yetkililer vatandaşları da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

