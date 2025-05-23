DOLAR
39,02 -0,26%
EURO
44,34 -0,65%
ALTIN
4.219,55 -2,42%
BITCOIN
4.259.559,29 1,67%

Kapadokya Müze ve Ören Yerleri, Müzeler Haftası'nda 107 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kapadokya, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi ile yoğun bir ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler, bölgenin kültürel zenginliğine hayran kaldı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:54
Kapadokya Müze ve Ören Yerleri, Müzeler Haftası'nda 107 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kapadokya'da Müzeler Haftası Coşkusu

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerleri, Müzeler Haftası süresince 107 bin 168 ziyaretçiyi ağırladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yer Altı Şehri gibi önemli noktalar, bu dönemde yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçilerin Tepkileri Olumlu

Müzeler Haftası süresince bölgeyi gezen ziyaretçilerin çoğu, Kapadokya'yı görmeden önce araştırma yapsalar da, geldiklerinde doğanın ve tarihi dokunun sunduğu eşsiz manzaralar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade etti. Yerel turist rehberi Sevda Aydoğan, "Bölgenin geniş yüz ölçümü ve benzersiz renk geçişleri herkesin ilgisini çekiyor. Onlara rehberlik etmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçilerden Büyük İlgi

Çin'den Kapadokya'ya gelen turist Wendy Wong, "Buradaki zengin kültürü çok ilginç buldum. Farklı kültürlerin ve dinlerin bir arada uyum içinde olması hiç şüphesiz çok ilgi çekici. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim. Buranın mutfağına da bayıldım ve çevreme tavsiye edeceğim." şeklinde düşüncelerini aktardı.

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerlerini, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi gezdi.

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerlerini, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi gezdi.

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerlerini, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi gezdi.

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerlerini, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi gezdi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
27. Türkiye Korolar Şenliği Başkentte Başladı
2
Devlete bağlı çalışmak isteyenler dikkat! EGM bu kadrolara personel alımını başlattı
3
Güven Hastanesi'nden 50. Yılında Sanatseverlere Özel Sergi
4
15 ilde KPSS’siz personel işçi alımı yapılacak: Valilik ve müftülükler 456 kişi istihdam edecek
5
Antalya'da Öğrenciler İçin "Kitap ve Sanat Tarihle Buluştu" Etkinliği
6
Kütahya'da Yöresel Lezzetler Araç Sürücülerine İkram Edildi
7
Ağrı'da Türk Mutfağı Haftası Yöresel Lezzetler ile Kutlandı

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL