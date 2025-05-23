Kapadokya Müze ve Ören Yerleri, Müzeler Haftası'nda 107 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kapadokya'da Müzeler Haftası Coşkusu

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerleri, Müzeler Haftası süresince 107 bin 168 ziyaretçiyi ağırladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yer Altı Şehri gibi önemli noktalar, bu dönemde yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçilerin Tepkileri Olumlu

Müzeler Haftası süresince bölgeyi gezen ziyaretçilerin çoğu, Kapadokya'yı görmeden önce araştırma yapsalar da, geldiklerinde doğanın ve tarihi dokunun sunduğu eşsiz manzaralar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade etti. Yerel turist rehberi Sevda Aydoğan, "Bölgenin geniş yüz ölçümü ve benzersiz renk geçişleri herkesin ilgisini çekiyor. Onlara rehberlik etmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçilerden Büyük İlgi

Çin'den Kapadokya'ya gelen turist Wendy Wong, "Buradaki zengin kültürü çok ilginç buldum. Farklı kültürlerin ve dinlerin bir arada uyum içinde olması hiç şüphesiz çok ilgi çekici. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim. Buranın mutfağına da bayıldım ve çevreme tavsiye edeceğim." şeklinde düşüncelerini aktardı.

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerlerini, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi gezdi.

Kapadokya'daki müzeler ve ören yerlerini, Müzeler Haftası'nda 107 bin 168 ziyaretçi gezdi.