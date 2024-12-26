DOLAR
35,27 -0,12%
EURO
36,74 -0,38%
ALTIN
2.979,17 -0,55%
BITCOIN
3.375.006,97 3,41%

Karasu'da Roman Kahramanları Yaşatıldı: Öğrenciler Kostümleriyle Okul Koridorlarını Renklendirdi

Karasu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, 40 roman karakteri canlandırıldı ve öğrenciler edebiyata olan sevgilerini gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:55
Karasu'da Roman Kahramanları Yaşatıldı: Öğrenciler Kostümleriyle Okul Koridorlarını Renklendirdi

Sakarya'nın Karasu İlçesinde Eşsiz Bir Etkinlik: Roman Kahramanları Okulda Yaşatıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Karasu Anadolu Lisesi öğrencileri, sevilen roman karakterlerini canlandırarak okul koridorlarını renklendirdi. "Benim Roman Kahramanım Sensin" etkinliği kapsamında, yerli ve yabancı yaklaşık 40 roman kahramanı öğrenciler tarafından hayata geçirildi.

Etkinlikte yer alan 70 öğrenci, romanların hikayeleri ve karakterlerinin özelliklerini tiyatral bir biçimde sergileyerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Okul Müdürü Ali İhsan Kılınç, bu tür etkinliklerin öğrencilerin edebiyatla olan bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Serap Kılınç'ın Değerlendirmesi

Serap Kılınç, etkinliğin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, öğrencilerin sevdikleri romanları farklı açılardan değerlendirme fırsatı bulduğunu ifade etti. "Roman, hangi döneme ait, hangi akımlardan etkilenmiş gibi altyapıları da değerlendirdik. Önemli olan çocuklarımıza kitapları okutmak değil, aynı zamanda onları analiz ettirebilmek," şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Beğeni Toplayan Yorumlar

Öğrencilerden Haktan Soytürk, etkinliğin hem ruhsal hem de motive edici bir nitelik taşıdığını belirtti. Lidya Soytürk ise "Roman karakterlerinin canlandırılması, öğrencilerin kendini daha iyi ifade edebilmesi için çok önemli. Öğrencilere roman okumayı kazandırmak için bu tür etkinlikler oldukça faydalı," dedi.

Elzem Deniz Dizgel de etkinliğin hem sosyalleşmelerine hem de Batı ve Türk edebiyatını öğrenmelerine katkı sağladığını ifade etti.

Etkinlik, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, ilçe protokolü ve birçok öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise öğrencileri, sevilen roman karakterlerinin kostümlerini giyerek...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise öğrencileri, sevilen roman karakterlerinin kostümlerini giyerek okul koridorlarını renklendirdi. Karasu Anadolu Lisesi öğrencileri, "Benim Roman Kahramanım Sensin" etkinliğinde yerli ve yabancı yaklaşık 40 roman kahramanına hayat verdi. 70 öğrencinin görev aldığı etkinlikte, romanların hikayeleri ve karakterlerinin özellikleri tiyatral şekilde anlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise öğrencileri, sevilen roman karakterlerinin kostümlerini giyerek...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise öğrencileri, sevilen roman karakterlerinin kostümlerini giyerek okul koridorlarını renklendirdi. Karasu Anadolu Lisesi öğrencileri, "Benim Roman Kahramanım Sensin" etkinliğinde yerli ve yabancı yaklaşık 40 roman kahramanına hayat verdi. 70 öğrencinin görev aldığı etkinlikte, romanların hikayeleri ve karakterlerinin özellikleri tiyatral şekilde anlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı
2
Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!
3
Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi
4
Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak
5
Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak
6
Akşama ne pişirsem derdine son! Sadece 30 dakikada hazırlanan 7 pratik yemek tarifi
7
Karasu'da Roman Kahramanları Yaşatıldı: Öğrenciler Kostümleriyle Okul Koridorlarını Renklendirdi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!