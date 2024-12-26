Karasu'da Roman Kahramanları Yaşatıldı: Öğrenciler Kostümleriyle Okul Koridorlarını Renklendirdi

Sakarya'nın Karasu İlçesinde Eşsiz Bir Etkinlik: Roman Kahramanları Okulda Yaşatıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Karasu Anadolu Lisesi öğrencileri, sevilen roman karakterlerini canlandırarak okul koridorlarını renklendirdi. "Benim Roman Kahramanım Sensin" etkinliği kapsamında, yerli ve yabancı yaklaşık 40 roman kahramanı öğrenciler tarafından hayata geçirildi.

Etkinlikte yer alan 70 öğrenci, romanların hikayeleri ve karakterlerinin özelliklerini tiyatral bir biçimde sergileyerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Okul Müdürü Ali İhsan Kılınç, bu tür etkinliklerin öğrencilerin edebiyatla olan bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Serap Kılınç'ın Değerlendirmesi

Serap Kılınç, etkinliğin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, öğrencilerin sevdikleri romanları farklı açılardan değerlendirme fırsatı bulduğunu ifade etti. "Roman, hangi döneme ait, hangi akımlardan etkilenmiş gibi altyapıları da değerlendirdik. Önemli olan çocuklarımıza kitapları okutmak değil, aynı zamanda onları analiz ettirebilmek," şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Beğeni Toplayan Yorumlar

Öğrencilerden Haktan Soytürk, etkinliğin hem ruhsal hem de motive edici bir nitelik taşıdığını belirtti. Lidya Soytürk ise "Roman karakterlerinin canlandırılması, öğrencilerin kendini daha iyi ifade edebilmesi için çok önemli. Öğrencilere roman okumayı kazandırmak için bu tür etkinlikler oldukça faydalı," dedi.

Elzem Deniz Dizgel de etkinliğin hem sosyalleşmelerine hem de Batı ve Türk edebiyatını öğrenmelerine katkı sağladığını ifade etti.

Etkinlik, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, ilçe protokolü ve birçok öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise öğrencileri, sevilen roman karakterlerinin kostümlerini giyerek okul koridorlarını renklendirdi. Karasu Anadolu Lisesi öğrencileri, "Benim Roman Kahramanım Sensin" etkinliğinde yerli ve yabancı yaklaşık 40 roman kahramanına hayat verdi. 70 öğrencinin görev aldığı etkinlikte, romanların hikayeleri ve karakterlerinin özellikleri tiyatral şekilde anlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise öğrencileri, sevilen roman karakterlerinin kostümlerini giyerek okul koridorlarını renklendirdi. Karasu Anadolu Lisesi öğrencileri, "Benim Roman Kahramanım Sensin" etkinliğinde yerli ve yabancı yaklaşık 40 roman kahramanına hayat verdi. 70 öğrencinin görev aldığı etkinlikte, romanların hikayeleri ve karakterlerinin özellikleri tiyatral şekilde anlatıldı.