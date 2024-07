Karsu'dan Unutulmaz Bir Konser

Karsu, Ankara'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Hollanda doğumlu Türk sanatçı Karsu, caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla harmanlayarak Atatürk Orman Çiftliği'nde etkileyici bir performans sergiledi. Konser, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılına özel olarak düzenlendi.

Sevilen Eserler Dinleyicilerle Buluştu

Sanatçı, "Money", "Do You Want It" ve "Senle Ben Hep Yan Yana" gibi sevilen şarkılarını dinleyicileriyle buluşturdu. Karsu, konser öncesinde heyecanlı olduğunu ve Ankara'da ilk kez sahne alacak olmanın kendisini duygulandırdığını belirtti.

Onur Konukları ile Renkli Anlar

Konsere katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, konserin ortasında Karsu'ya çiçek takdim etti. İzleyicilerden gelen yoğun ilgi, sanatçının konser süresince motivasyonunu artırdı.

Özel Anlar ve Duygusal Sözler

Karsu, nişanlısıyla özel bir şarkısı olup olmadığı hakkındaki sorulara, "Özel bir şarkımız yok. Hatay'da iki yıl önce evlilik teklifi aldığım sırada arka planda çalan şarkıyı sonradan hatırladım ve onu seslendirmek istedim" yanıtını verdi. Şarkı, İlhan Şeşen'in bestelediği "Sen Benim Şarkılarımsın" oldu.

Nişanlısından Sürpriz

Şarkının bitiminde, Karsu'nun nişanlısı Mike Schrama sahneye gelerek ona sarıldı. Ankaralı müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser, yaklaşık iki saat boyunca sürdü ve katılımcılar unutulmaz anılarla konser alanından ayrıldı.

