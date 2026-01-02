DOLAR
Kastamonu Buz Kesti: Barajlar, Dereler ve Göletler Dondu

Kastamonu’da sıcaklık sıfırın altında 20 dereceye düştü; baraj, dere ve göletlerin yüzeyi tamamen buzla kaplandı, köylerde su kesintisi endişesi var.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:03
Soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü Kastamonu’da baraj, dere ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Son 1 haftadır etkili olan kar yağışı, yer yer yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Karla birlikte kent, dondurucu soğuk havanın etkisi altına girdi; yüzeyi buzla kaplanan su kütleleri beyaza büründü.

Devrekani Çayı, Devrekani ilçesine bağlı Başakpınar köy sınırlarından doğup Daday, Seydiler, Ağlı, Pınarbaşı, Cide ve Azdavay ilçeleri ile Küre Dağları Milli Parkından geçerek Karadeniz’e dökülüyor. Soğuk hava nedeniyle Devrekani Çayı da dondu.

Küre Çayı’nın da beslediği Beyler Barajı ve Kulaksızlar Barajı’nın yüzeyi tamamen dondu. Yüzeyi buzla kaplanan çay, yağan karla birlikte beyaz örtüye büründü.

"Maalesef köyümüz de dondu, bizler de donduk. Yapım aşamasındaki deremiz de dondu. Havayı anlatmaya gerek yok, dondurucu soğuk var. Şu anda hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyi geçmiş durumda. Fakat daha da hava sıcaklığı düşecek, çünkü şu anda hava ayaza ve dona çekti. Bugün sularımız bir ara geldi ama bu geceden sonra sularımız yarın akmayacak. Çünkü şu anda hava dona çektiği için deremiz gibi sularımız da donacak. Bu yüzden evlerimizde su kesintisi olması ihtimali yüksek, suların kesilmesini bekliyoruz" dedi. (Serkan Demirkan, Devrekani ilçesi Kasaplar köyü)

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

