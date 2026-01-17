Kaymakam Kara Sarıdayı Köyü’nde Vatandaşlarla Buluştu

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Sarıdayı Köyü’nü ziyaret ederek altyapı, tarım ve ulaşım başta olmak üzere vatandaşların taleplerini dinledi ve çözüm sözü verdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:09
Kaymakam Kara Sarıdayı Köyü’nde Vatandaşlarla Buluştu

Kaymakam Kara Sarıdayı Köyü’nde Vatandaşlarla Buluştu

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı Sarıdayı Köyü nü ziyaret ederek köy halkıyla bir araya geldi. Ziyarette vatandaşların talepleri yerinde dinlendi, çözüm yolları için istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret ve İstişare

Kaymakam Kara, Köy Muhtarı Hasan Başol’dan Sarıdayı Köyü’nün genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından köy halkıyla bir araya gelerek beklenti ve önerileri doğrudan dinledi.

Gündemdeki Konular

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada altyapı, tarım, ulaşım ve günlük yaşamı etkileyen diğer konular ele alındı. Vatandaşların ilettiği talepler not alındı ve öncelik sırasına göre değerlendirilmek üzere ilgili birimlere aktarılacağı belirtildi.

Devletin Yanında Olma Vurgusu

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, iletilen taleplerin takip edileceğini ve çözüm için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Saha Odaklı Hizmet Anlayışı

Kaymakam Kara, köy ziyaretlerinin önemine dikkat çekerek hizmetlerin masa başında değil, sahada vatandaşla birlikte şekillendiğini belirtti. Ziyaret, hem sorunların tespiti hem de yerel ihtiyaçlara dönük hızlı müdahale kararlılığını ortaya koydu.

KAYMAKAM KARA, SARIDAYI KÖYÜ’NDE VATANDAŞLA BULUŞTU

KAYMAKAM KARA, SARIDAYI KÖYÜ’NDE VATANDAŞLA BULUŞTU

KAYMAKAM KARA, SARIDAYI KÖYÜ’NDE VATANDAŞLA BULUŞTU

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaymakam Kara Sarıdayı Köyü’nde Vatandaşlarla Buluştu
2
Aydın'da 2026 Zararlı Mücadelesi: Akdeniz Meyve Sineği İçin Yol Haritası
3
Mahmudiye'de Miniklere Kur’an-ı Kerim’e Geçiş ve Karne Merasimi
4
Balıkesir'de Kampüs Hattı: 859 bin 42 Öğrenci Ücretsiz Taşındı
5
Ereğli'de Heyelan Kara Yolunu Kapattı; Otomobile Kaya Düştü
6
Melek Mızrak Subaşı Ankara'da Özgür Özel ile Görüştü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları