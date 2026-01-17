Kaymakam Kara Sarıdayı Köyü’nde Vatandaşlarla Buluştu

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı Sarıdayı Köyü nü ziyaret ederek köy halkıyla bir araya geldi. Ziyarette vatandaşların talepleri yerinde dinlendi, çözüm yolları için istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret ve İstişare

Kaymakam Kara, Köy Muhtarı Hasan Başol’dan Sarıdayı Köyü’nün genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından köy halkıyla bir araya gelerek beklenti ve önerileri doğrudan dinledi.

Gündemdeki Konular

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada altyapı, tarım, ulaşım ve günlük yaşamı etkileyen diğer konular ele alındı. Vatandaşların ilettiği talepler not alındı ve öncelik sırasına göre değerlendirilmek üzere ilgili birimlere aktarılacağı belirtildi.

Devletin Yanında Olma Vurgusu

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, iletilen taleplerin takip edileceğini ve çözüm için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Saha Odaklı Hizmet Anlayışı

Kaymakam Kara, köy ziyaretlerinin önemine dikkat çekerek hizmetlerin masa başında değil, sahada vatandaşla birlikte şekillendiğini belirtti. Ziyaret, hem sorunların tespiti hem de yerel ihtiyaçlara dönük hızlı müdahale kararlılığını ortaya koydu.

