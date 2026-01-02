DOLAR
43,02 -0,15%
EURO
50,53 0,14%
ALTIN
6.049,22 -1,4%
BITCOIN
3.824.600,73 -0,72%

Kayseri Büyükşehir'ten Kar Seferberliği: Kırsalda 187 Yol Açıldı, 46 Yolda Çalışma Sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kar ve tipiyle mücadelede 187 kırsal mahalle yolunu açtı; 46 yolda çalışmalar devam ediyor. 421 personel ve 156 araçla 7/24 görevde.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:31
Kayseri Büyükşehir'ten Kar Seferberliği: Kırsalda 187 Yol Açıldı, 46 Yolda Çalışma Sürüyor

Kayseri Büyükşehir kar ve tipiyle mücadelede seferber oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkisini artıran kar yağışı ve tipiye karşı kent merkezi ve kırsalda ulaşımın aksamaması için tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsalda 187 yol ulaşıma açıldı, 46 yolda çalışma devam ediyor

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 148 personel ve 85 araç ile 7/24 esasına göre yoğun çalışma yürüttü. 2 Ocak 2026 sabah saat 09.00 itibarıyla; Bünyan’da 15, Develi’de 20, Kocasinan’da 8, Özvatan’da 1, Pınarbaşı’da 84, Sarıoğlan’da 3, Sarız’da 13, Talas’ta 6, Tomarza’da 14, Yahyalı’da 18 ve Yeşilhisar’da 5 olmak üzere 11 ilçede toplam 1496 kilometrelik yol ağında 187 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ayrıca kar yağışı ve özellikle tipiden dolayı kapanan Bünyan’da 2, Pınarbaşı’da 18, Sarız’da 22 ve Yeşilhisar’da 2 olmak üzere 46 mahalle yolunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kent merkezinde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki ana arterler, caddeler ve yollar başta olmak üzere onlarca kilometrelik yol ağında kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir içi ulaşımın devamı için 201 personel ve 71 araç ile yoğun mesai harcanıyor. Gece yarısından sabaha kadar süren tuzlama çalışmalarıyla ana arterler ve bulvarlarda buzlanmaya karşı önlem alınıyor.

Vatandaşların talep, istek ve anlık geri bildirimleri için Alo 153 İletişim Merkezi 24 saat hizmet veriyor.

Kaldırım ve parklarda önleyici çalışmalar

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren kaldırımlar, parklar ve yürüyüş yollarında karla mücadele ediyor. 72 kişilik ekip kaldırımları temizleyip tuzluyor, park alanlarındaki ağaçlardaki kar birikintilerini temizleyerek olası riskleri azaltıyor.

Genel koordinasyon ve saha durumu

Çalışmalar, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç koordinasyonunda yürütülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartları sona erene kadar sahada 421 personel ve 156 araç ile 7 gün 24 saat görev yaparak hem kent merkezinde hem de kırsalda vatandaşların güvenliği için aralıksız çalışmaya devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE KENT MERKEZİ VE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE KENT MERKEZİ VE KIRSALDA ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN TÜM BİRİMLERİYLE SAHADA.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE KENT MERKEZİ VE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 449 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
UKABDER'den acil çağrı: Çad'da 9 eserin açılışı için bağış çağrısı
3
Başkale'de Aç Kalan Kurtlar İlçe Merkezine İndi
4
Kahramanmaraş Büyükşehir’den 2 bin 287 Kar İhbarına Hızlı Müdahale
5
Kastamonu Buz Kesti: Barajlar, Dereler ve Göletler Dondu
6
Gaziantep'te Yoğun Kar Nikâhı Engelleyemedi: Şahinbey Belediyesi Evde Nikâh Kıydı
7
Adana'da DNA Raporuna Rağmen Baba Kızını Nüfusa Geçiremiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları