Kayseri Büyükşehir'ten Kar Seferberliği: Kırsalda 187 Yol Açıldı, 46 Yolda Çalışma Sürüyor

Kayseri Büyükşehir kar ve tipiyle mücadelede seferber oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkisini artıran kar yağışı ve tipiye karşı kent merkezi ve kırsalda ulaşımın aksamaması için tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsalda 187 yol ulaşıma açıldı, 46 yolda çalışma devam ediyor

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 148 personel ve 85 araç ile 7/24 esasına göre yoğun çalışma yürüttü. 2 Ocak 2026 sabah saat 09.00 itibarıyla; Bünyan’da 15, Develi’de 20, Kocasinan’da 8, Özvatan’da 1, Pınarbaşı’da 84, Sarıoğlan’da 3, Sarız’da 13, Talas’ta 6, Tomarza’da 14, Yahyalı’da 18 ve Yeşilhisar’da 5 olmak üzere 11 ilçede toplam 1496 kilometrelik yol ağında 187 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ayrıca kar yağışı ve özellikle tipiden dolayı kapanan Bünyan’da 2, Pınarbaşı’da 18, Sarız’da 22 ve Yeşilhisar’da 2 olmak üzere 46 mahalle yolunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kent merkezinde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki ana arterler, caddeler ve yollar başta olmak üzere onlarca kilometrelik yol ağında kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir içi ulaşımın devamı için 201 personel ve 71 araç ile yoğun mesai harcanıyor. Gece yarısından sabaha kadar süren tuzlama çalışmalarıyla ana arterler ve bulvarlarda buzlanmaya karşı önlem alınıyor.

Vatandaşların talep, istek ve anlık geri bildirimleri için Alo 153 İletişim Merkezi 24 saat hizmet veriyor.

Kaldırım ve parklarda önleyici çalışmalar

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren kaldırımlar, parklar ve yürüyüş yollarında karla mücadele ediyor. 72 kişilik ekip kaldırımları temizleyip tuzluyor, park alanlarındaki ağaçlardaki kar birikintilerini temizleyerek olası riskleri azaltıyor.

Genel koordinasyon ve saha durumu

Çalışmalar, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç koordinasyonunda yürütülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartları sona erene kadar sahada 421 personel ve 156 araç ile 7 gün 24 saat görev yaparak hem kent merkezinde hem de kırsalda vatandaşların güvenliği için aralıksız çalışmaya devam edecek.

