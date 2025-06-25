DOLAR
39,75 -0,06%
EURO
46,31 -0,48%
ALTIN
4.259,94 -0,05%
BITCOIN
4.272.866,6 0,28%

Kazım Koyuncu, Vefatının 20. Yılında Anma Töreniyle Hatırlandı

Karadeniz müziğinin efsanevi ismi Kazım Koyuncu, 20. ölüm yıl dönümünde memleketi Hopa'da düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:26
Kazım Koyuncu, Vefatının 20. Yılında Anma Töreniyle Hatırlandı

Kazım Koyuncu, Vefatının 20. Yılında Anma Töreniyle Hatırlandı

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı. 'Şair ceketli çocuk' olarak tanınan sanatçı, Karadeniz müziğini geniş kitlelere ulaştıran önemli isimlerden biri olarak hafızalarda yer ediniyor.

Anma Töreni Detayları

Koyuncu için, Yeşilköy köyündeki mezarı başında düzenlenen anma törenine farklı şehirlerden gelen sevenleri katıldı. Sanatçının hayranları, mezarı başında karanfil bırakırken dua etme fırsatı buldu. Törene, Koyuncu'nun annesi Hüsniye, kardeşleri Oğuz, Hüseyin, Niyazi ve ablası Canan Erdem de katıldı.

Önemli İsimlerin Katılımı

Törende, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ersin Köymen gibi önemli isimler de yer aldı. Milletvekili Ocaklı, Koyuncu'nun toplum için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, "Biz, Kazım'ın doğum tarihini biliyoruz, ölüm tarihi olmayacak. İyi ki hayatımıza girdiler, iyi ki bu gezegene nota, barış ve şiir bıraktılar," şeklinde konuştu.

Utku Cihan ise, "Kazım'ın felsefesini, yaşamını anlayan, onun müziği ile yol haritasını çizen çocuklar ve gençlik yaratmak için bu etkinlikleri yapıyoruz," ifadesinde bulundu.

Şair ve yazar Sunay Akın da, "Ben 20 yıldır nereye gittiysem Kazım'ı hep yanımda hissettim. Bunu da bana hissettiren Kazım Koyuncu'nun ölümsüz eserleridir," şeklinde duygularını dile getirdi.

"Şair ceketli çocuk" olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında memleketi...

"Şair ceketli çocuk" olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.

"Şair ceketli çocuk" olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında memleketi...

"Şair ceketli çocuk" olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zabıta olmak isteyenler için yeni fırsat! Lise mezunu ve KPSS 55 puan ile zabıta alımı başladı: İşte başvuru detayları
2
Samsun'da 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Gerçekleştirildi
3
27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 2026'da!
4
Mersin'in Tarihi Kilikya Yolu'nda Ziyaretçilere Kapı Açıldı
5
BİM 3 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Bim'de peynir, zeytin, çay, deterjan, içecek ve süt ürünleri yarı yarıya düştü
6
23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor