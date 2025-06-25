Kazım Koyuncu, Vefatının 20. Yılında Anma Töreniyle Hatırlandı

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı. 'Şair ceketli çocuk' olarak tanınan sanatçı, Karadeniz müziğini geniş kitlelere ulaştıran önemli isimlerden biri olarak hafızalarda yer ediniyor.

Anma Töreni Detayları

Koyuncu için, Yeşilköy köyündeki mezarı başında düzenlenen anma törenine farklı şehirlerden gelen sevenleri katıldı. Sanatçının hayranları, mezarı başında karanfil bırakırken dua etme fırsatı buldu. Törene, Koyuncu'nun annesi Hüsniye, kardeşleri Oğuz, Hüseyin, Niyazi ve ablası Canan Erdem de katıldı.

Önemli İsimlerin Katılımı

Törende, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ersin Köymen gibi önemli isimler de yer aldı. Milletvekili Ocaklı, Koyuncu'nun toplum için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, "Biz, Kazım'ın doğum tarihini biliyoruz, ölüm tarihi olmayacak. İyi ki hayatımıza girdiler, iyi ki bu gezegene nota, barış ve şiir bıraktılar," şeklinde konuştu.

Utku Cihan ise, "Kazım'ın felsefesini, yaşamını anlayan, onun müziği ile yol haritasını çizen çocuklar ve gençlik yaratmak için bu etkinlikleri yapıyoruz," ifadesinde bulundu.

Şair ve yazar Sunay Akın da, "Ben 20 yıldır nereye gittiysem Kazım'ı hep yanımda hissettim. Bunu da bana hissettiren Kazım Koyuncu'nun ölümsüz eserleridir," şeklinde duygularını dile getirdi.

"Şair ceketli çocuk" olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.

"Şair ceketli çocuk" olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.