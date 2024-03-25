41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş

İslam toplumunun günlük yaşamında belirgin bir şekilde öne çıkan bir sayı var: kırk. İçinde kırk sayısı geçen deyimler ve kavramlar, bu toplumun kültürel dokusunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Kırk, sadece bir rakam değil, aynı zamanda derin anlamlarla yüklü bir sembol olarak kabul ediliyor.

Kırk, Kırkpınar'dan Kırk Haramilere

İslam toplumunda kırk sayısını içeren birçok deyim ve kavram bulunmaktadır. Kırkpınar'dan Kırk Haramilere, Kırk-İkindi Yağmurları'ndan Kırk Ev Kedisine kadar, bu sayının anlamı çeşitli alanlarda yankı bulur. "Kırk bir kere maşallah" deyimi, bu sembolün en yaygın kullanıldığı ifadelerden biridir.

Kırkın Özel Anlamı

Kırk, İslam toplumunda özel ve uğurlu bir sayı olarak kabul edilir. Bu sayı, dini metinlerden tutun da matematik, astronomi, astroloji, edebiyat ve tasavvufa kadar pek çok alanda önemli bir rol oynar. Eski Mısırlılar'dan başlayarak Tevrat'a kadar uzanan köklü bir geçmişi vardır.

Kırk, İslam inancının önemli bir parçasıdır. Kuran ve hadislerde sık sık bu sayıya rastlanır. Ancak kırk, sadece dini bir sembol değildir; aynı zamanda yaşamın farklı alanlarında da derin anlamlar taşır.





İŞTE İSLAM'DA 40 SAYISININ ÖNEMLİ ANLAMLAR



İslam toplumunda derin bir kökü bulunan ve günlük yaşamda sıkça kullanılan sayılardan biri 40'tır. Kırk, sayısız deyim ve inanışın içinde yer alır, adeta bir sembolik anlam taşır. Bu sayı, İslam inançlarında ve geleneklerinde önemli bir rol oynamaktadır.

İslam toplumunda 40 sayısına atfedilen önemli anlamlar bulunmaktadır. Örneğin, Hz. Muhammed'e (sav) 40 yaşında peygamberlik verilmesi ve İslam dininin başlangıcında ona ilk bağlananların 40 kişi olması gibi olaylar, bu sayının kutsallığına işaret eder. İnsanların malının kırkta birini zekât olarak vermesi de bu anlayışla ilişkilendirilir.

Ayrıca, kadınlarda hamileliğin 40 hafta sürmesi ve doğum yapmış kadınların çocukları için "kırkı çıkmak" deyimiyle 40 gün sonrasında şerbet ve lokma dağıtılması gibi uygulamalar da 40 sayısının önemini vurgular.

İslam inancına göre, Nuh tufanının 40 gün süren yağmurlardan sonra gerçekleştiğine, Hz. Âdem'in çamurunun 40 gün yoğurulduğuna ve kıyamet öncesinde Mehdi'nin 40 yaşında ortaya çıkacağına inanılır.

41 ise Arapça'da çokluk anlamına geldiğinden, "41 kere maşallah" cümlesinin kökeniyle ilgili çeşitli düşünceler vardır. Bazıları, bu ifadenin aslen "40 kere maşallah" veya "40 bin kere maşallah"dan türediğini öne sürer.