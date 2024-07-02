Kelle paça sevmeyen bundan içsin! Hem tadı güzel hem de şifa dağıtıyor

Kelle paça çorbası, son zamanlarda fiyatı giderek artan ürünler arasında yer alıyor. Bununla birlikte uzmanlar alternatif tavuk çorbasını önermeye başladı. Tavuk çorbasının içerdiği besinler sayesinde vücuda pek çok faydası vardır.

Tavuk çorbasının faydaları nelerdir?

Tavuk suyu, suyu bağlama, sıvıları ve sindirim salgılarını bağırsaklarda toplama ve sindirimi kolaylaştırma özelliğine sahip jelatin içerir. Eklem ağrısı ve iltihabının önlenmesinde, hasar görmüş kıkırdak dokusunun onarılmasında etkili rol oynar.

Tavuk Suyu Çorbası Tarifi

Malzemeler:

1 adet Tavuk budu

1 adet tavuk göğsü

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet kuru soğan

Yarım Çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı tel şehriye





Tavuk Suyu Çorbası Hazırlanışı:

Tavuğu tencereye ekleyin. 6 bardak su ile kaynatın. Ayrı bir tencerenin içinde önceden küp küp doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın. Ayrıca pişmiş tavuğa lezzet arttırıcı olarak kereviz çubukları ve havuç da ekleyebilirsiniz.

Tavuk soğuduktan sonra kemiklerinden ayırdıktan sonra ince ince tiftin. Unu ve yağı bir tencerede karıştırın, ardından tavuk suyunu kıyılmış tavuk ve soğanların üzerine dökün. Şehriyeleri ekleyip bir süre daha kaynatıyoruz ve çorbamız hazır.

Üzerine kırmızı pul biber serperek servis yapın.