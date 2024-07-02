Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kelle paça sevmeyen bundan içsin! Hem tadı güzel hem de şifa dağıtıyor

Kelle paça çorbasının fiyatının artmasının ardından uzmanlar "tavuk çorbası" çorbasını tavsiye etmeye başladı. Peki, Tavuk çorbasının vücut üzerindeki etkisi nedir? İşte, tavuk suyu çorbasının faydaları ve lezzetli tarifi..

Yayın Tarihi: 02.07.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:25
Kelle paça sevmeyen bundan içsin! Hem tadı güzel hem de şifa dağıtıyor

Kelle paça çorbası, son zamanlarda fiyatı giderek artan ürünler arasında yer alıyor. Bununla birlikte uzmanlar alternatif tavuk çorbasını önermeye başladı. Tavuk çorbasının içerdiği besinler sayesinde vücuda pek çok faydası vardır.

Tavuk çorbasının faydaları nelerdir?

Tavuk suyu, suyu bağlama, sıvıları ve sindirim salgılarını bağırsaklarda toplama ve sindirimi kolaylaştırma özelliğine sahip jelatin içerir. Eklem ağrısı ve iltihabının önlenmesinde, hasar görmüş kıkırdak dokusunun onarılmasında etkili rol oynar.

Tavuk Suyu Çorbası Tarifi

Malzemeler:

1 adet Tavuk budu

1 adet tavuk göğsü

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet kuru soğan

Yarım Çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı tel şehriye

Tavuk Suyu Çorbası Tarifi

Tavuk Suyu Çorbası Hazırlanışı:

Tavuğu tencereye ekleyin. 6 bardak su ile kaynatın. Ayrı bir tencerenin içinde önceden küp küp doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın. Ayrıca pişmiş tavuğa lezzet arttırıcı olarak kereviz çubukları ve havuç da ekleyebilirsiniz.

Tavuk soğuduktan sonra kemiklerinden ayırdıktan sonra ince ince tiftin. Unu ve yağı bir tencerede karıştırın, ardından tavuk suyunu kıyılmış tavuk ve soğanların üzerine dökün. Şehriyeleri ekleyip bir süre daha kaynatıyoruz ve çorbamız hazır.

Üzerine kırmızı pul biber serperek servis yapın. 

İLGİLİ HABERLER

Hiç evi olmayana TOKİ piyangosu çıktı! O illerde kiradan ucuz taksitle ev sahibi olabilirsiniz!

Toyota indirimin kralını yaptı! Sıfır otomobilde 213 bin TL'lik büyük indirim bayram ettirecek!

En düşük emekli aylığında yeni rakam! SSK, Bağkur emeklileri dört gözle bekliyordu

Akaryakıt fiyatları tırmanışa geçti! Benzin ve motorinde yeni pompa fiyatı yok artık dedirtecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Bütçesi kısıtlı olanlara en ucuz sıfır otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

Kelle paça sevmeyen bundan içsin! Hem tadı güzel hem de şifa dağıtıyor

Toyota indirimin kralını yaptı! Sıfır otomobilde 213 bin TL'lik büyük indirim bayram ettirecek!

Çalışanlara bu aya özel 26.000 TL ikramiye gibi ödeme! Başvuru yok, anında IBAN'a yatırılacak

Akaryakıt fiyatları tırmanışa geçti! Benzin ve motorinde yeni pompa fiyatı yok artık dedirtecek

En düşük emekli aylığında yeni rakam! SSK, Bağkur emeklileri dört gözle bekliyordu

Emekliliği yıllarca beklemeyin! 3600-4570 günle emeklilik şartları değişti

SSK, Bağkur emeklisi başvuruyu kaçırmasın! Tamı tamına 10.000 TL maaşa ek ödenecek

Kıyıda köşede 100 bin TL'si olanlar dikkat! Aylık 5000 TL'ye kadar para hesaplara yatıyor

Sıfır otomobilde büyük fırsat! Vadeler uzatıldı: Taşıt kredisi çekmek isteyenlere müjde

Hiç evi olmayana TOKİ piyangosu çıktı! O illerde kiradan ucuz taksitle ev sahibi olabilirsiniz!

4A 4B emeklisine kötü haber ulaştı! e-Devlet'ten hemen bakın: Maaşı bu miktarın altında olan yandı