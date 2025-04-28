DOLAR
38,44 -0,05%
EURO
43,75 0,18%
ALTIN
4.071,6 0,56%
BITCOIN
3.662.669,03 -0,98%

Kırşehir'de Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kırşehir'de düzenlenen kısa film yarışmasında Ahilik değerleri sinema sanatıyla birleşti, ödüller törenle takdim edildi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 14:23
Kırşehir'de Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kırşehir'de Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak" konulu kısa film yarışmasında ödüller, görkemli bir törenle sahiplerine takdim edildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, yüzyıllardır Anadolu'nun manevi ve ekonomik hayatını şekillendiren Ahilik geleneğinin, yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, aynı zamanda derin bir hayat felsefesi olduğunu vurguladı.

Ahilik geleneğinin, ahlaki değerlerle bireyleri eğiten bir medeniyet okuluna dönüşerek toplumun her kesimine hitap ettiğini ifade eden Demiryürek, "Yarınlara ışık tutacak evrensel bir öğretidir. Kısa filmler ile Ahilik değerlerini sinema sanatıyla buluşturarak, izleyen herkesi düşündüren ve duygulandıran eserler ortaya koydunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Yarışmaya katılanları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de Ahilik değerlerinin sanat diliyle toplumun her kesimine ulaşmasına katkıda bulunan bu yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Karahocagil, "Çalışmak ve üretmek, helalinden kazanmak, bir zanaat ehli olmak, Ahilik'te vazgeçilmez erdemlerdir. Kısa filmler hazırlayan tüm katılımcılara minnettarız." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, gençlerin Ahilik konusunu sinema yoluyla anlatmasının büyük bir değer taşıdığını belirtti. Tören, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Durmuş Can ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen'in konuşmalarıyla devam etti.

Dereceye giren filmler de izleyicilerle buluşturuldu. Törende, birincilik ödülü "İki Yol" filmiyle Pamukkale Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, ikincilik ödülü "Altın Bileklik" filmiyle Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, üçüncülük ödülü "Miras" filmiyle Düzce'den Adnan Menderes Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, mansiyon ödülü ise "Gelenekten Geleceğe Ahilik ve Zanaat" filmiyle Rize Merkez Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine verildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak" konulu kısa film yarışmasında ödüller, törenle sahiplerine verildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak" konulu kısa film yarışmasında ödüller, törenle sahiplerine verildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk Konseri Müzikseverleri Buluşturdu
2
Toyota 2023 modellerini bitirmek için Şubat ayı kampanyasında çıldırdı! 250 bin TL'ye varan indirim fırsatı sunuyor
3
Terazi burcu Şubat 2024’te aşk, para ve iş hayatında neler yaşayacak?
4
Trabzon, Rize, Zonguldak çevrelerinde bulunuyor! Almanya'ya bin basacak
5
Kırşehir'de Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
2024 Büro Personeli Maaşları: Kamu ve Özel Sektör Maaşları
7
KPSS'den 50 puan ve üzeri alana müjde! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!