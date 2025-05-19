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Kırşehir'de Dağcılar 19 Mayıs'ı Davullu Zirvesi'nde Kutladı

Kırşehir'de dağcılar, 19 Mayıs Bayramı'nı 1530 rakımlı Davullu zirvesinde coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 15:09
Kırşehir'de Dağcılar 19 Mayıs'ı Davullu Zirvesi'nde Kutladı

Kırşehir'de dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 1530 metre yükseklikteki Davullu zirvesinde büyük bir heyecanla kutladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen bu anlamlı etkinlik, merkeze bağlı Çayağzı köyünde gerçekleştirildi.

Tırmanış öncesinde Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek, katılımcılara tırmanış rotası, doğada karşılaşılabilecek riskler, kullanılacak ekipmanlar, çevresel hassasiyetler, tırmanış kuralları ve teknikleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile AFAD gönüllülerinden oluşan 25 kişilik ekip, sıcak hava ve şiddetli rüzgar altında gerçekleştirdikleri 2 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşmayı başardı.

Dağcılar, zirvede Türk bayrağını açarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Bu coşkulu an, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu katılımcılara bir kez daha hatırlattı.

Tırmanışı başarıyla tamamlayan grup, zirvenin ardından dönüş yolu olarak yola çıktı. Bu kutlama, dağcılık tutkunları için unutulmaz bir deneyim oldu.

Kırşehir'de dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 1530 metre yükseklikteki...

Kırşehir'de dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 1530 metre yükseklikteki Davullu zirvesinde kutladı.

Kırşehir'de dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 1530 metre yükseklikteki...

Kırşehir'de dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 1530 metre yükseklikteki Davullu zirvesinde kutladı.

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