Kocaeli Şehir Tiyatroları 'Savaş ve Barış' ile Moskova'da

Kocaeli Şehir Tiyatroları Moskova'da 'Savaş ve Barış' Oyununu Sahneleyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ünlü 19. yüzyıl Rus romancı Lev Tolstoy'un eserinden uyarlanan 'Savaş ve Barış' oyununu Rusya'nın Moskova kentinde sahneleyecek. Oyun, 23-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek "Art Festival Inspiration"da izleyicilerle buluşacak.

Yönetmen Mehmet Birkiye'nin İmzası

Mehmet Birkiye'nin yönettiği bu önemli yapım, 27 Mart 2024 tarihinden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sahneleniyor. Oyunun Rusya'da sahnelenmesi, Rus küratör Arthur Grigoryants'ın daveti ile gerçekleşiyor.

Türkçe Performans ve Altyazılar

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, alınan davet ile 20 Temmuz'da Moskova'ya gideceklerini belirtti. Sigalı, "Lev Tolstoy'un ünlü eseri 'Savaş ve Barış'ı ana vatanı Moskova'da sahneleyeceğiz. Eserimizi Türkçe ve altyazılı olarak sunacağız," dedi. Ayrıca, oyuncuların eserin çok iyi bilindiği bir kültürde performans sergilemesinin kendileri için heyecan verici olduğunu vurguladı.

Önemli Bir Festival Açılışı

Sigalı, ilk kez Türk ekibinin katılacağı festivalin açılışını yapmanın önemli bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi. "Bu festivalin açılışını yapmak bizim için çok değerli. Festivaller, yıl boyunca takip edilen önemli etkinliklerdir," şeklinde konuştu.

Kültürel Değeri ve Heyecan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, evrensel boyutlara ulaşan markalaşma değerine dikkat çeken Sigalı, bu fırsatın kendilerine sağladığı heyecan için mutluluk duyduğunu belirtti. Oyuncu Emre Işık ise Moskova'da bu önemli eseri sahnelemenin kendisi için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Savaş ve Barış" oyunu, Rusya'da sahnelenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Savaş ve Barış" oyunu, Rusya'da sahnelenecek.